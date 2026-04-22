Погода в Украине ухудшается: синоптик рассказал, где будут дожди и сильный ветер

Нестабильная и дождливая погода продлится как минимум до конца недели.

В ближайшие дни погода в Украине будет холодной, дождливой и ветреной, а ночью ожидаются заморозки. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 23 апреля

В четверг ночью без существенных осадков, а утром и днем в северных, западных и центральных областях пройдут дожди. Ветер усилится до 7–12 м/с, днем на Правобережье возможны порывы 15–20 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -2 °С. В дневное время +11…+16 °С, на крайнем севере +6…+11 °С.

Погода 24 апреля

Перед выходными на большей части территории страны пройдут небольшие, местами умеренные дожди, только в Крыму и на крайнем юге без существенных осадков. Ветер 7–12 м/с, на Левобережье днем возможны порывы 15–20 м/с. Ночью будет +2…+7 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 °С. Днем термометры покажут +12…+17 °С, в северо-западных областях +7…+12 °С.

Погода 25 апреля

В северных, центральных и юго-западных областях пройдут дожди. Ветер останется 7–12 м/с. Температура на севере +2…+7 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 °С. Днем на Левобережье +13...+18 °С, а на Правобережье Украины +7...+12 °С.

Погода 26 апреля

В конце недели в Украине продолжится период нестабильной и дождливой погоды. В большинстве областей пройдут осадки различной интенсивности. Местами возможен туман. Ветер ослабнет до 3–8 м/с. Температура ночью +2...+8 °С, в северных и западных областях вероятны заморозки 0...-3 °С, а днем воздух прогреется до +8...+14 °С, на крайнем востоке +13...+18 °С.

О том, что погода в ближайшее время будет неблагоприятной, говорит и синоптик Наталья Диденко. Уже 23 апреля, по ее данным, будут идти дожди, временами осадки будут сильными, а еще усилится ветер до штормовых порывов.

Эксперт предупредила, что сочетание холодной погоды, приближение холодного атмосферного фронта, скачки атмосферного давления могут повлиять на самочувствие людей.

