23 апреля непогода обрушится на Украину с новой силой, - сообщает синоптик Диденко

Эксперт предупреждает о штормовом ветре и осадках.

Холодная погода в Украине продлится. Сегодня станет немного теплее, но уже 23 апреля погода снова ухудшится. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известная синоптик Наталья Диденко.

"Не то чтобы без колебаний температуры, но стабильно холодно будет", – говорит эксперт.

Сегодня днем столбики термометров покажут +8...+12 градусов. Дожди пройдут в Карпатах, немного в прикарпатском регионе и в восточных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве сегодня также будет сухо и солнечно. Днем потеплеет до +12 градусов, "но не обольщайтесь, потому что все равно потом снова станет холоднее".

"23 апреля, в четверг, предупреждаю, погода в Украине ухудшится и будет неблагоприятной – осадки, временами даже сильные осадки, штормовой ветер", – сообщила эксперт по погоде.

Она также добавила, что сочетание холодной погоды, приближение холодного атмосферного фронта, скачки атмосферного давления и сильный ветер – все это может повлиять на состояние здоровья.

В Украину вернулась зимняя непогода

21 апреля в Украине было настолько холодно, что местами выпал снег. Снег шел не только в высокогорье Карпат, но и в Ворохте в Ивано-Франковской области. Там осадки выпали ночью, а из-за низкой температуры снег не растаял, а пролежал до самого утра.

