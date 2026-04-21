22 апреля погода в Украине улучшится, но ненадолго

В среду, 22 апреля, погода в Украине ненадолго стабилизируется. Температура днем по всей стране будет +10°...+12°, только на востоке и северо-востоке термометры покжаут +7°...+10°. В большинстве обалстей будет сухо, только в восточных обалстяз покапают небольшие дожди. Однако уже в четверг погода снова ухудшится: температура снизится до +5°...+9°, пройдут дожди и местами мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +12°.
  • Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
  • В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
  • В Тернополе 22 апреля ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью-1°, днем +12°.
  • В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +12°, переменная облачность.
  • В Черновцах в среду - переменная облачность -1°, днем +12°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность.
  • В Житомире в среду ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.
  • В Черкассах завтра ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+10°.
  • В Одессе 22 апреля - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +12°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +12°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +12°.
  • В Запорожье температура ночью -1°, днем +10°, переменная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +11°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет -1°, днем +10°, переменная облачность.
  • В Симферополе в среду будет переменная облачность, +3°...+12°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +9°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +9°.

22 апреля - праздник, приметы погоды

22 апреля - памяти преподобного Теодора Сикеота. По приметам, если журавли летят низко и молчат, то погода ухудшится.

