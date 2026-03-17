Весна берет паузу: Укргидрометцентр сообщил, где ждать дожди и мокрый снег

В ближайшие три дня в Украине ожидается похолодание, местами - с осадками. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17-19 марта в Украине синоптическая ситуация будет складываться в сторону похолодания", – говорят синоптики.

По их словам, холодный воздух будет поступать к нам с востока и северо-востока.

В большинстве областей ожидается погода без осадков, однако сегодня, 17 марта, на востоке и юго-востоке страны, в Закарпатье и в Карпатах местами ожидается небольшой дождь. Также 18 марта на Левобережье местами пройдут небольшие дожди, а ночью местами с мокрым снегом.

Ночная температура по всей Украине ожидается в пределах от 4° тепла до 3° мороза для всей территории, а днем теплее всего будет на западе и юго-западе, а холоднее всего – на северо-востоке.

В Киеве на этой неделе станет прохладнее. Днем температура снизится до +7°...+9°, а самым холодным станет среда, 18 марта. По данным синоптиков, после почти апрельского тепла вернется типичная мартовская погода. Ночью по области ожидается от +2° до -3°, днем +5°…+11°, в столице – до +10°. В течение 17–21 марта осадков не прогнозируют из-за высокого давления, однако прохладу будет усиливать ветер.

