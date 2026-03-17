Температура в Киеве опустится до +7°: названа дата, когда будет холоднее всего (график)

В ближайшие дни в столице осадков не будет.

Температура в Киеве днем опустится до +7°. Самым холодным днем ожидается среда, 18 марта. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Если на прошлой неделе максимальная дневная температура соответствовала щедрой апрельской теплоте, то на этой неделе вернемся к умеренной мартовской", – говорят синоптики.

По их прогнозу, по Киевской области ночью температура составит от +2° до -3°, а днем +5°...+11°. В столице минимальная температура ожидается в пределах от +2° до -2°, а максимальная +7°...+10°.

Видео дня

В целом, по данным Укргидрометцентра, 17-21 марта в Киевской области и в городе Киеве погоду будет определять область высокого давления. Благодаря этому осадков не ожидается, а живой ветер будет нести к нам холодный воздух, влияние которого будет особенно ощутимым днем.

Похолодание в Украине – что известно

Весеннее тепло временно отступает: на этой неделе ожидается кратковременное похолодание и местами небольшие осадки, сообщил синоптик Виталий Постригань. Со вторника по четверг циклон принесет больше облачности и понижение температуры – днем +5°…+10°, ночью до -3°. В пятницу погоду стабилизирует антициклон: осадков почти не будет, а температура немного повысится. Выходные прогнозируют сухими и солнечными, а ощутимое потепление ожидается после 23 марта.

