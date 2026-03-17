Синоптик сообщила, как долго в Украине продлится похолодание

Уже сегодня в ряде областей температура опустится до прохладных +4...+8 градусов.

На этой неделе в Украине похолодает, но прохладная погода продлится недолго. Уже в начале следующей семидневки должно стать теплее. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшая неделя в Украине будет прохладной. Она посоветовала украинцам внимательно следить за прогнозами и одеваться соответственно.

Уже сегодня, по ее данным, на востоке, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях температура опустится до +4...+8 градусов.

К счастью, такая прохладная погода продлится недолго.

"Потепление наступит через неделю, как раз ко Всемирному дню метеоролога, 23 марта", – сообщила эксперт по погоде.

Похолодание в Украине – что известно

О том, что в Украине похолодает, говорят и в Укргидрометцентре. В комментарии "Погода УНИАН" синоптик Иван Семилит рассказал, что ночью температура будет колебаться от +4° до -3°, а в дневные часы она будет в пределах +4°...+11°. Только сегодня, 17 марта, на западе и юго-западе будет теплее – до +13°.

По его данным, 18 марта на Левобережье местами пройдет небольшой дождь, ночью кое-где с мокрым снегом. С 19 марта уже установится погода без осадков по всей Украине, только 25-26 марта будут дожди в западных областях.

