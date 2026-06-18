Перед выходными в Киеве потеплеет еще на несколько градусов

Перед выходными, 19 июня, температура в Киеве повысится на несколько градусов, по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью ожидается +15°, а днем воздух прогреется до +24°. В столице будет переменная облачность, днем может пройти кратковременный дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 749 мм ртутного столба.
Погода 19 июня
Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +27°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Тернополе 19 июня ночью +14°, днем +25°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем будет +28°, переменная облачность.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +12°...+24°, переменная облачность.
В Житомире в пятницу ночью +13°, днем +24°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, переменная облачность.
В Черкассах завтра ночью +15°, днем +25°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +16°...+25°.
В Одессе 19 июня - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +24°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +16°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +23°, возможен небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, переменная облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+25°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°, дождь.