Перед выходными в Киеве потеплеет еще на несколько градусов

Днем в столице есть вероятность дождя.

Перед выходными, 19 июня, температура в Киеве повысится на несколько градусов, по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается +15°, а днем воздух прогреется до +24°. В столице будет переменная облачность, днем может пройти кратковременный дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 749 мм ртутного столба.

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Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +27°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 19 июня ночью +14°, днем +25°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем будет +28°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +12°...+24°, переменная облачность.

В Житомире в пятницу ночью +13°, днем +24°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +15°, днем +25°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +16°...+25°.

В Одессе 19 июня - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +25°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +16°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +24°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +23°, возможен небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, переменная облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +15°...+25°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°, дождь.

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