Жара в Украине превысит +30°: синоптик рассказал, где будет горячее всего

В то же время в ближайшие дни в Украине местами будут идти дожди.

В выходные, 20 и 21 июня, по всей Украине будет преобладать классическая летняя погода, местами с небольшими грозовыми дождями. Об этом на"Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в ближайшие двое суток погоду в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления, а также слабо выраженные атмосферные фронты.

"Температурный фон будет близок к средним многолетним показателям", – прогнозирует синоптик.

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Днём местами возможны кратковременные дожди с грозами, а на юго-востоке осадков не предвидится вообще. В западной части ночью и утром местами может образовываться слабый туман.

На западе страны будет преобладать погода без существенных осадков, лишь в Карпатах днем возможен небольшой дождь. Ветер 3–8 м/с. Температура днем +24…+29 °С, в Закарпатье местами до +31 °С.

На севере днем местами возможен небольшой дождь. Ветер 5–10 м/с. Температура +22…+27 °С.

В центральных регионах страны местами пройдет небольшой дождь. Ветер 5–10 м/с. Воздух прогреется до +23…+28 °С.

На юге сегодня прогнозируется переменная облачность, без осадков в течение всего дня. Столбики термометров покажут +26…+31 °С.

На востоке днём местами ожидается небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура +23…+28 °С.

Погода 21 июня

В конце недели в западных областях ночью без осадков, местами слабый туман. Днем и вечером на крайнем западе и в Карпатах пройдут грозовые дожди, возможен град и шквалы 15–20 м/с. Температура ночью +13...+18 °С, днём +27...+32 °С.

На севере днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер 3–8 м/с. Температура ночью +10...+15 °С, днем +22...+27 °С.

В центральной части страны в течение суток ожидается спокойная погода, без осадков. Столбики термометров ночью покажут +12...+17 °С, днём +23...+28 °С.

На юге в воскресенье также будет преобладать солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днем жарко +26...+31 °С.

В восточной части Украины прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +9…+14 °С, днём +21…+26 °С.

Сильная жара накрывает Европу

В Европе уже фиксируют сильную жару. Температура местами превышает +40°. В Украине температура также повысится, но столь высоких показателей не ожидается.

"У нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть и будет +30 с небольшим, но до +40 не дойдет", – говорит синоптик Наталья Диденко.

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