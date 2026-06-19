Синоптик Диденко рассказала, насколько сильно разогреет Украину в ближайшие выходные

Температура повысится, но не так сильно, как в Европе.

Ближайшие выходные в Украине будут очень теплыми. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, 20–21 июня температура воздуха в течение дня составит +25…+29 градусов, а в западной части и на юго-западе Украины – +27…+32 градуса.

Она напомнила, что в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара, но в Украине "тридцаток" бояться не стоит.

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"Благодатный климат Украины позволит избежать этой невыносимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть и будет +30 с небольшим, но до +40 не дойдет", – пояснила эксперт.

Дожди с грозами 20 июня пройдут по полосе от Винницкой области через Черкасскую, Полтавскую до Харьковской. На остальной территории осадков не ожидается. А 21 числа в Украине повсеместно будет преобладать сухая, солнечная и очень тёплая погода, лишь вечером в воскресенье на крайнем западе пройдут дожди.

В Киеве, по словам Натальи Диденко, 20-21 июня погода будет благоприятствовать отдыху. В столице будет солнечно, без осадков, а днем температура воздуха достигнет +26 градусов.

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