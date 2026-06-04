Такие себе лайт-тропики': синоптик рассказала о погоде в Украине в пятницу

Повсюду будет преобладать влажная и теплая погода.

В ближайшие дни, в том числе в пятницу, 5 июня, по всей Украине погода будет влажной и теплой – "такие себе лайт-тропики". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, повсеместно максимальная температура воздуха составит +23...+26 градусов, в южной части даже до +28 градусов.

"Дожди 5 июня будут проходить во многих областях Украины, разве что в южной части без существенных осадков и узкая полоса также с меньшей вероятностью осадков – от Киевской области на юг (см. карту прогноза дождей на завтра внизу)", – рассказала синоптик.

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В Киеве в пятницу, по прогнозу Диденко, существенных осадков вряд ли ожидается, зато будет теплая погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов.

"На выходных будет влажно и тепло, при дождях – прохладнее", – добавила она.

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, лето в Украине будет теплее нормы. По данным заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Веры Балабух, вероятность жарких дней значительно выше, чем вероятность аномально холодных. Особенно это касается июля. Также, по ее словам, наибольшие аномалии температуры ожидаются на западе Украины. В июне в этом регионе сохранится еще и засуха.

В то же время метеорологический сайт Wisemeteo прогнозирует, что ждать адской жары летом 2026 года не стоит. По его данным, вероятна в основном прохладная и пасмурная погода. Эксперты предположили, что средняя температура сезона будет на 5° ниже, чем в 2025 году. Небо преимущественно будет покрыто облаками, а количество дождей будет аномально высоким. Синоптики прогнозируют, что экстремальной жары украинцам можно не бояться, ведь температура за сезон в Киеве ни разу не поднимется до +30° и выше.

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