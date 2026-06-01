Лето в Украине будет теплее нормы: метеоролог назвала самый жаркий месяц

Самые высокие температуры летом традиционно возможны в июле, но пока есть расхождения в прогнозах относительно средней температуры за сезон. Наибольшие аномалии температуры этим летом ожидаются на западе Украины.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Отвечая на вопрос о погоде в Украине этим летом, она отметила, что ранее все мировые прогностические центры прогнозировали, что средняя за лето температура воздуха в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы.

"Сейчас Европейский центр среднесрочных прогнозов сохраняет эту тенденцию, тогда как NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США – УНИАН) снижает температуру, особенно в июне. Но при этом вероятность жарких дней значительно выше, чем вероятность аномально холодных дней. Особенно это характерно для июля", – сказала эксперт.

Так, самые высокие температуры летом возможны в июле, что традиционно характерно для территории Украины. Соответственно, усиливается пожарная опасность.

Аномальные климатические явления летом

На вопрос об аномальных климатических процессах летом она отметила, что таких данных в сезонных прогнозах нет.

"Но, зная характерные особенности летнего периода, мы понимаем, что для этого периода характерна интенсивная конвективная деятельность. То есть ливни, грозы, град, шквалы, смерчи также будут наблюдаться летом", – сказала Балабух.

Кроме того, метеоролог отметила, что тенденция к увеличению интенсивности и опасности таких явлений растет: и в мире, и в Украине.

Эксперт также отметила, что наибольшие аномалии температуры ожидаются на западе Украины. В июне в этом регионе сохранится еще и засуха.

"В течение последних месяцев западные области Украины страдали от засухи, и, к сожалению, она может сохраниться и в июне".

Что известно о лете этого года в Украине

Как сообщалось ранее, Вазира Мартазинова, профессор Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, отметила, что летом этого года в нашей стране будет достаточно дождей, а жара будет наблюдаться лишь в отдельные дни.

Кроме того, Наталья Птуха, синоптик, начальница отдела коммуникации со СМИ Укргидрометцентра, отметила, что "плюс 40 все лето" в этом году – это "спекуляция". Она подчеркнула, что такие температуры возможны локально и кратковременно, но не как стабильный сценарий.

