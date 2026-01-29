Исследователи обеспокоены: изменения климата усилили разрушительные наводнения в Африке

В Мозамбике целые районы оказались под водой, в Лимпопо, Мпумаланге и части Зимбабве наводнения разрушили дороги и мосты.

Антропогенное изменение климата существенно усилило недавние ливни и наводнения, которые накрыли юг Африки, унеся жизни более 100 человек и вынудив более 300 тысяч человек покинуть свои дома. Как пишет The Independent, об этом говорится в новом исследовании.

Соответствующий анализ провела международная группа World Weather Attribution, которая изучала интенсивные осадки, вызвавшие масштабные наводнения в Южно-Африканской Республике, Мозамбике и Зимбабве. По данным ученых, за десять дней в регионе выпала почти годовая норма осадков.

Результатом стали масштабные разрушения жилья и инфраструктуры на миллионы долларов, а также значительные человеческие потери и гуманитарные страдания.

В частности, в Мозамбике целые районы оказались под водой, тогда как в южноафриканских провинциях Лимпопо и Мпумаланга, а также в части Зимбабве наводнения разрушили дороги и мосты.

Исследования проводили ученые из разных стран, используя рецензируемые методики для оценки влияния изменения климата на экстремальные погодные явления.

"Полученные данные свидетельствуют: ливни такой интенсивности случаются в регионе примерно раз в 50 лет, однако нынешние показатели демонстрируют четкую тенденцию к росту силы осадков", - говорится в статье.

Как отмечается, ситуацию осложнило климатическое явление La Niña, которое традиционно приносит более влажную погоду в южную Африку, но на этот раз оно действовало в условиях значительно более теплой атмосферы.

"Наш анализ четко показывает: продолжение сжигания ископаемого топлива не только усиливает интенсивность экстремальных ливней, но и превращает явления, которые и без того могли произойти, в значительно более разрушительные", – заявил старший климатолог Королевского метеорологического института Нидерландов Изидин Пинту.

По его словам, без влияния человеческой деятельности невозможно объяснить примерно 40-процентный рост интенсивности осадков.

Ученые отмечают: хотя регион привык к сильным дождям и наводнениям, масштаб последних событий их серьезно обеспокоил.

"Это событие стало для нас неожиданностью. Подобные наводнения были 25 лет назад и охватывали те же территории", – отметил исследователь метеослужбы Мозамбика Бернардино Ньянтумбу.

По его словам, в некоторых районах за два-три дня выпало количество осадков, которое обычно ожидается в течение всего сезона дождей.

Дополнительным фактором риска является то, что Мозамбик расположен ниже по течению девяти международных рек, поэтому интенсивные ливни сопровождаются мощным стоком воды из соседних стран.

Потребность в африканских климатических моделях

Исследователи призвали к разработке климатических моделей непосредственно в Африке, чтобы лучше понимать масштабы и динамику влияния изменения климата на континент.

Профессор климатологии Имперского колледжа Лондона Фридрикке Отто объяснила, что все доступные климатические модели в настоящее время разрабатываются за пределами Африки – в США, Европе или Азии.

"Из-за этого они в первую очередь оптимизированы для регионов, в которых создавались, что затрудняет точную оценку экстремальных событий в Африке", – отметила она.

Погодное бедствие в Португалии

Напомним, что атлантический циклон "Кристин" накрыл Португалию. Наибольший ущерб нанесен центральным и северным регионам страны. В частности, стихия привела к гибели по меньшей мере пяти человек, сотни тысяч местных жителей остались без электроснабжения. Ураган вызвал масштабные наводнения, оползни и значительные разрушения инфраструктуры. Кроме гражданской инфраструктуры, повреждены по меньшей мере два истребителя F-16 португальских ВВС на авиабазе Монте-Реал. Там ворота ангара и секции крыши обрушились на самолеты.

