В Африке сомы совершили неспешную прогулку по суше (видео)

Недавно в Южной Африке было запечатлено на камеру очень необычное зрелище: на ночных кадрах было видно, как несколько сомов собираются у края водоема, а затем выползают на берег, чтобы немного побродить. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что это африканские острозубые сомы (Clarias gariepinus).

"Видеть, как они передвигаются по суше, - нечастое явление, но всегда есть риск, когда общаешься с дышащими воздухом сомами", - сказано в статье.

Редкие кадры были сняты на веб-камеру Africam Live Cam в лодже Naledi Bush Lodge в Южной Африке. На них видно, как несколько африканских острозубых сомов пытаются имитировать ходьбу, что выглядит как ихтиологическая версия "Паранормального явления".

Сообщается, что сомы выползали из воды и заползали обратно в течение примерно 20 минут в поисках пищи. По данным Южноафриканского национального института биоразнообразия, эти сомы всеядны и питаются очень разнообразной пищей, включающей фрукты, семена, различных водных беспозвоночных, мелких позвоночных и мелких млекопитающих. Однако еда - не единственная причина, по которой они покидают воду.

Отмечается, что в регионе недавно были наводнения, поэтому возможно, что сомы пытались освоиться на суше, пока условия были еще довольно влажными. Известно также, что эти сомы передвигаются по суше, чтобы найти новые места обитания, когда их водоемы пересыхают. Это редкое поведение, и еще реже его удается запечатлеть на камеру. Представитель Africam сказал:

"Они то появлялись, то исчезали около 20 минут, скорее всего, в поисках пищи. Всегда интересно наблюдать что-то настолько необычное. Чаще всего это происходит, когда водоемы пересыхают, но сейчас в этом районе наводнение, поэтому они, возможно, чувствуют себя в большей безопасности, исследуя и перемещаясь из-за перелива воды".

Путешествующие сомы

Также есть сом-шмель из Бразилии, который идет еще дальше, массово взбираясь по стенам. И, конечно же, есть ходячий сом, который вторгается во Флориду и использует хеморецепцию для навигации по суше.

