В ближайшее время в Киевской области будет греметь гроза.

В ближайшее время в Киевской области ожидается гроза.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, по Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 13 сентября гроза", - говорится в предупреждении.

Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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По данным Укргидрометцентра, в начале недели погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления. Облаков станет немного больше, но солнечные лучи все еще хорошо будут прогревать воздух.

Как сообщается, начиная с четверга синоптическая ситуация начнет постепенно меняться: циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесет в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.

В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только завтра на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит 8-14°, днем 18-24°, завтра на юге и востоке страны 25-28°.

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Автор: Екатерина Лиманская