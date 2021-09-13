По словам синоптика Наталки Диденко, температура в Украине упадет до +13...+16 градусов.

В ближайшие выходные в Украине стоит ожидать существенного похолодания.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье будем трястись, особенно в помещениях, от +13...+ 16 градусов", - предупредила она.

По словам синоптика, завтра, 14 сентября, температура воздуха будет немного ниже, в северных и западных областях - ведь они окажутся в тылу холодного фронта, днем ожидаются комфортные +18...+22 градуса. На остальной территории Украины побудет летняя погода, + 20...+25 градусов.

Также Наталья Диденко предупредила об утренних туманах. По ее словам, видимость составит 300-500 метров.

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Погода в Украине на неделю

По данным Укргидрометцентра, в начале недели погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления. Облаков немного станет больше, но солнечные лучи все еще хорошо будут прогревать воздух.

Как сообщается, начиная с четверга синоптическая ситуация начнет постепенно меняться: циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесет в Украину дожди, усиление ветра и понижение температуры.

В следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только завтра на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью составит 8-14°, днем 18-24°, завтра на юге и востоке страны 25-28°.

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Автор: Екатерина Лиманская