В ближайшее время в Украине уже должен завершиться сезон молний.

В последнее время в Украине все чаще случаются молнии. Так на днях в Киеве молния ударила в электрощитовую, произошел пожар.

Синоптики объясняют, что ничего аномального в этом нет, говорится в сюжете ТСН. Специалисты говорят, что по стране прошел циклон, который и приманил молнии.

"Штормовые явления в Украине, сопровождающиеся молниями - это нормальный летний процесс", рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Анжелика Ганчук.

Как сообщается, сезон молний в Украине начинается в конце апреля и продолжается до сентября. С приходом холодов мигать перестает. Поэтому в ближайшее время молнии должны прекратиться.

Как сообщал Погода УНИАН, в Харькове во время грозы молния ударила в троллейбус. После случившегося троллейбус загорелся. Однако водитель не растерялся и быстро потушил пламя с помощью огнетушителя.

В тот же день в Харькове молния ударила во флагшток. Момент попал на видео.

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Автор: Екатерина Лиманская