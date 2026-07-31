Магнитный щит Земли стремительно слабеет над Атлантикой: чем это чревато

Опасная зона над Атлантикой увеличивается. Спутники подтвердили изменения магнитного поля.

Международная группа ученых зафиксировала быстрое расширение Южно-Атлантической магнитной аномалии – области над Атлантическим океаном, где магнитное поле Земли значительно слабее обычного. Согласно данным Европейского космического агентства, за последнее десятилетие эта зона заметно увеличилась, сместилась на запад в сторону Южной Америки, а после 2020 года процесс ускорился.

Как пишет Futura, Южно-Атлантическая аномалия расположена между Бразилией и югом Африки. Здесь защитное магнитное поле Земли слабее, поэтому частицы солнечной радиации могут проникать ближе к поверхности планеты. Это связано с особенностями строения магнитосферы и расположением внутреннего радиационного пояса Ван Аллена.

Спутники Swarm, запущенные в 2013 году, позволили детально отслеживать изменения магнитного поля. Анализ показал, что с 2014 по 2025 год площадь аномалии сильно увеличилась. Кроме того, возле Южной Африки сформировался второй центр ослабления магнитного поля.

Видео дня

По словам специалистов, причиной этих изменений являются процессы, происходящие примерно в 2900 километрах под поверхностью Земли, на границе ядра и мантии. Там обнаружены участки, где магнитные линии меняют направление, что ускоряет ослабление поля.

Для жителей Земли эта аномалия не представляет непосредственной опасности: атмосфера продолжает надежно защищать поверхность от космической радиации. Однако слабое магнитное поле создает проблемы для спутников и другой космической техники на низкой околоземной орбите. Потоки высокоэнергетических частиц способны вызывать сбои электроники, поэтому во время пролета через эту область операторы нередко отключают чувствительное оборудование.

Кроме того, изменения магнитного поля учитываются при планировании космических миссий, совершенствовании навигационных систем и некоторых авиамаршрутов. Ученые продолжают наблюдения, чтобы лучше понимать происходящие процессы и повысить безопасность космической инфраструктуры.

Магнитные бури - прогноз на 3 дня

Британская гелогическая служзба прогнозирует, что в ближайшие три дня магнитные бури на Земле маловероятны. По их данным, как минимум до 2 августа магнитосфера останется спокойной, поэтому магнитные бури не ожидаются.

Вас также могут заинтересовать новости: