В конце апреля по Земле ударит магнитная буря (график)

Шторм будет уровня G1-G2.

В конце апреля на Земле начнется магнитная буря, которая может достигнуть уровня G2. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, сегодня а нашу планету начнет влиять корональнвя дыра на Солнце. Это увеличит скорость солнечного ветра вызовет слабую магнитную бурб уровня G1. Не исключено, что уже 1 мая магнитная буря усилится до уровня G2 - умеренная.

Также ученые не исключают касательный удар от медленного выброса корональной массы, который покинул Солнце 26 апреля. Будет он или нет - точно неизвестно, но полностью исключить его влияния синоптики космической погоды не могут.

Если выброс коронлаьной массы все же достигнет Земли, то это приведет к усилению магнитной бури в эти дни.

Магнитные бури уровня G2 - что важно знать и как защититься

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, но могут влиять на самочувствие и технику. У чувствительных людей возможны головные боли, усталость, скачки давления. В такие дни важно больше отдыхать, пить воду, избегать стресса и перегрузок. Полезны прогулки и лёгкая физическая активность. Также возможны сбои связи и навигации.

