Учёные раскрыли источник магнитных бурь на Солнце

Раскрыта глубинная структура, запускающая солнечные выбросы - именно из-за них на Земле происходят магнитные бури.

Учёные сделали важный шаг к пониманию природы магнитных бурь, обнаружив источник мощных магнитных процессов внутри Солнца. Новое исследование показало, что так называемый "магнитный двигатель", который запускает солнечные вспышки и корональные выбросы массы, находится на глубине около 200 тысяч километров под видимой поверхностью звезды.

Как пишет Space.com, речь идёт о переходной зоне между внутренним радиационным слоем и внешней конвективной оболочкой Солнца. Эту область называют тахоклиной. Именно здесь возникают сильные магнитные поля, которые затем проявляются на поверхности в виде солнечных пятен, вспышек и, как следствие, магнитных бурь, влияющих на Землю.

Долгое время учёные спорили, где именно формируется магнитное поле Солнца – у поверхности или глубже. Теперь, благодаря многолетним наблюдениям за колебаниями солнечной поверхности и внутренними процессами, получены прямые доказательства ключевой роли тахоклины.

Анализ данных показал, что внутри Солнца формируются вращающиеся потоки плазмы, которые создают "рисунок в виде бабочки". Он совпадает с циклом появления солнечных пятен, который длится около 11 лет. Эти пятна являются внешним проявлением магнитной активности, напрямую связанной с магнитными бурями.

Также выяснилось, что изменения в глубинных слоях Солнца могут достигать поверхности лишь через несколько лет. Это означает, что отслеживание внутренних процессов позволит заранее понимать, как будет развиваться следующий цикл солнечной активности.

Магнитные бури станет легче прогнозировать - в чем важность открытия

Открытие имеет практическое значение. Магнитные бури возникают из-за выбросов заряженных частиц с Солнца и могут нарушать работу спутников, связи и энергосистем на Земле. Более точное понимание их природы поможет улучшить прогнозы космической погоды и снизить потенциальные риски.

Хотя учёные пока не могут точно предсказывать будущие магнитные бури, новое исследование показывает: для этого необходимо учитывать процессы не только на поверхности Солнца, но и в его глубинных слоях.

