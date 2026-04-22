Погода в Украине ухудшится уже завтра: синоптик Диденко предупредила об опасности

Атмосферные фронты принесут нам дожди и сильный ветер со штормовыми порывами.

В середине недели, 23 апреля, погода в Украине заметно ухудшится: усилится ветер и пройдут дожди. Об этом на своей странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В Украину завтра, 23 апреля, придут атмосферные фронты! Поэтому погода ухудшится", – сообщила эксперт.

По ее данным, днем ожидаются дожди от небольших до умеренных. Только в западных областях вероятность осадков будет незначительной.

Видео дня

"Характерная особенность завтрашнего дня – сильный северо-западный ветер, до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны!" – предупредила Наталья Диденко.

Температура воздуха завтра в течение дня составит +8...+11 градусов, а на западе и юге Украины +10...+14 градусов.

"Холодная погода в Украине продлится еще до мая, поэтому теплые вещи после переноса их на верхние полки шкафа снова можно держать под рукой", – добавила она.

Погода в Киеве 23 апреля - прогноз синоптика

В Киеве ближайшей ночью будет без осадков и +3...+5 градусов, а завтра днем усилится ветер, пройдет дождь, а температура максимально повысится лишь до +7...+9 градусов.

"Подобная погода может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", – предупредила синоптик.

