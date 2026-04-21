22 апреля в Киеве будет самый теплый день недели

А потом в столице опять похолодает.

В среду, 22 апреля, погода в Киеве улучшится - станет теплее и жителей столицы порадует весеннее солнце. Однако уже с четверга снова натянет тучи, задождит и температура снизится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью 22 апреля столбики термометров покажут +3°, а днем воздух прогреется до +13°. Ожидается сухая и практически безоблачная погода.

Атмосферное давление 745 мм, к вечеру начнет снижаться еще сильнее. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +12°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Тернополе 22 апреля ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью-1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +12°, переменная облачность.

В Черновцах в среду - переменная облачность -1°, днем +12°.

В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность.

В Житомире в среду ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+10°.

В Одессе 22 апреля - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +12°.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +12°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +10°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +11°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +10°, переменная облачность.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +3°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +9°.

