Актриса удивила поклонников новым нарядом.

55-летняя Дженнифер Лопес продолжает промотур фильма "Неудержимый", поражая публику не только актерским талантом, но и смелыми образами.

Во время премьеры в Лондоне звезда появилась в откровенном черном мини-платье с глубоким декольте, дополнив образ меховым пальто и высокими каблуками. Фотографиями с мероприятия Джей Ло поделилась в соцсетях, вызвав волну восторга у поклонников.

Позже актриса встретилась с журналистами в отеле Soho, где продемонстрировала еще один стильный ансамбль с хищным принтом.

В интервью Лопес призналась, что переживает непростой период после развода с Беном Аффлеком. Она с нетерпением ждет рождественских праздников, чтобы провести время с семьей и "сбавить темп".

Несмотря на личные переживания, Джей Ло продолжает активно работать и удивлять поклонников своей красотой и энергией.

Кто такая Дженнифер Лопес?

Ее полное имя - Дженнифер Линн Лопес, она родилась 24 июля 1969 года в Бронксе, Нью-Йорк, США. Джей Ло начала свою карьеру как танцовщица, а впоследствии стала одной из самых успешных поп-звезд мира. Ее хиты, такие как "If You Had My Love", "Love Don't Cost a Thing", "Jenny from the Block" и "On the Floor", возглавляли музыкальные чарты по всему миру.

Дженнифер снялась во многих популярных фильмах, среди которых "Селена", "С меня хватит", "Свадебный переполох", "Хозяйка" и "Мошенницы с Уолл-стрит".

