Он сделал ей неожиданный комплимент накануне премьеры совместного проекта.

Бен Аффлек, несмотря на недавние заявления о поисках новой возлюбленной, все еще официально женат на Дженнифер Лопес. Процесс развода пары, как утверждают инсайдеры, может затянуться на годы.

Журналисты сообщают, что Лопес в ярости на Аффлека, который во второй раз разбил ей сердце, и готовит план мести.

Тем временем Бен, кажется, не слишком озабочен этой ситуацией. Он даже нашел для почти бывшей жены несколько приятных слов. В интервью порталу ET на вопрос о Лопес актер ответил: "Дженнифер великолепна".

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Журналисты, удивленные такой "щедростью" со стороны Аффлека, провели собственное расследование и пришли к выводу, что за этим комплиментом кроется хитрый план.

Дело в том, что в декабре на экраны выходит спортивная драма "Неукротимый", которую Бен снял еще во время брака с Лопес. Аффлек вместе с Мэттом Дэймоном продюсировали картину, а Дженнифер исполнила в ней одну из главных ролей.

Таким образом, Бен, хваля актерский талант Лопес, просто пиарит собственный фильм и поощряет зрителей к просмотру.

"Но комплимент в любом случае засчитан!" - шутят журналисты.

Интересно, что, по словам Аффлека, Лопес была очень увлечена этим проектом. Возможно, даже больше, чем он думает. Ранее адвокаты певицы заявили о ее намерении претендовать на часть продюсерской компании Аффлека.

Напомним, ранее Бен Аффлек прокомментировал развод с Дженнифер Лопес.

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