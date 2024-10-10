Артистка объяснила, почему решилась на разрыв отношений.

Известная американская певица Дженнифер Лопес, которая подала на развод с актером Беном Аффлеком, впервые прокомментировала их разрыв. Знаменитость призналась, что сложно переживает расставание после 2 лет в браке.

В интервью для журнала Interview 55-летняя звезда говорит, что ей было сложно решиться на развод, но в один момент она поняла, что хочет быть счастливой, а рядом с Аффлеком не может такой быть. Сейчас, по словам артистки, она не готова к новым романам, поскольку хочет полностью полюбить себя.

Исполнительница добавила, что до сих пор не оправилась от болезненного разрыва с актером. Ей было сложно осознать и пережить все, что произошло с их отношениями, но сейчас она убеждена, что поступила правильно.

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"Ты должна быть полноценной, если хочешь чего-то лучшего. Ты должна быть хороша сама по себе. Я думала, что научилась этому, но это не так. А потом, этим летом, мне пришлось сказать: "Мне нужно уйти и побыть в одиночестве. Я хочу доказать себе, что я могу это сделать", - отметила знаменитость.

Исполнительница поняла, что хочет быть счастливой независимо от того, есть ли рядом с ней любимый человек. Всю жизнь она искала счастье в других, поэтому после разрыва ей было сложно и страшно быть в одиночестве.

Сейчас Джей Ло занимается своим ментальным здоровьем и работает над своей самооценкой.

"Меня это немного пугает и сбивает с толку. Раньше это выглядело как: "О, ты не сможешь меня любить, если у меня есть недостатки. Я должна быть совершенной, чтобы меня любили". Это неправда! Кто-то, кто по-настоящему любит вас, поможет вам избавиться от всех сомнений", - подчеркнула Лопес.

К слову, в августе этого года Дженнифер официально подала на развод с Аффлеком. Однако первые слухи о кризисе в отношениях пары распространились еще в апреле 2024 года. Супруги переживали сложный период, в частности, у них были постоянные конфликты из-за публичности артистки. Как известно, голливудская пара была в браке 2 года. Общих детей у них не было.

Напомним, ранее распространились слухи, что Дженнифер Лопес после развода начала злоупотреблять алкоголем. Близкое окружение артистки бьет тревогу.

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