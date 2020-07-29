Елена-Кристина Лебедь сложила силиконовую грудь в коробочку (видео)

Телеведущая насмешила подписчиков.

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram видео, на котором складывает силиконовую грудь в коробочку.

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Звезда показала несколько кадров со съемок программы "Аферисты в сетях". На видео Лебедь предстала в длинном желтом платье с коричневым поясом. Рядом с ней стоял мужчина, который держал в руках коробочку. В то же время ведущая положила в нее силиконовую грудь.

"Изольда - наша звёздная грудь пятого сезона. И да, пусть пятый сезон закончен - мы уже монтируем шестой", - написала Лебедь.

Как сообщал УНИАН, ведущая "Аферистов в сетях" рассказала о своем первом поцелуе.

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