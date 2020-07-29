Елена-Кристина Лебедь сложила силиконовую грудь в коробочку (видео)
17:52, 29 июля 2020Звезды
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Телеведущая насмешила подписчиков.
Лебедь показала фото / instagram.com/elena_kristina_lebed
Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь опубликовала в Instagram видео, на котором складывает силиконовую грудь в коробочку.
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Звезда показала несколько кадров со съемок программы "Аферисты в сетях". На видео Лебедь предстала в длинном желтом платье с коричневым поясом. Рядом с ней стоял мужчина, который держал в руках коробочку. В то же время ведущая положила в нее силиконовую грудь.
"Изольда - наша звёздная грудь пятого сезона. И да, пусть пятый сезон закончен - мы уже монтируем шестой", - написала Лебедь.
Как сообщал УНИАН, ведущая "Аферистов в сетях" рассказала о своем первом поцелуе.
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