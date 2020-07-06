Ведущая "Аферистов в сетях" рассказала о своем первом поцелуе

Елена-Кристина Лебедь первый раз поцеловалась в 15 лет.

6 июля празднуется день поцелуев. В честь этого дня ведущая программы "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь рассказала, что первый раз поцеловалась в 15 лет.

Это произошло, когда звезда была у бабушки в гостях, передает Новый канал.

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По словам Лебедь, тогда за ней особо никто не присматривал, и она могла гулять до утра. А вот сам поцелуй произошел при романтических обстоятельствах.

Все происходило, как в кино. Я сидела в полубессознательном состоянии и думала: "Ну, наконец это произойдет". А он, как при замедленной съемке, наклонялся ко мне. Все бы прошло идеально, если бы парень не прошептал мне: "Я так люблю тебя, Оксана...", - говорит ведущая.

Также она отметила, что сейчас ее утро не начинается без поцелуя любимого, политика Павла Розенко.

Как сообщал УНИАН, ранее Лебедь шокировала поклонников.

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