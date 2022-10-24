Финская группа The Rasmus спела на украинском языке часть песни In The Shadows Of Ukraine, которую выпустили с украинской группой Kalush Orchestra.
Они обнародовали видео в TikTok,где показали, как репетировали часть песни на украинском языке.
"Вот так мы репетировали текст, чтобы записать эту часть!" – говорится в описании под роликом.
Реакция сети на выступление The Rasmus
- "Это просто невероятно! Спасибо вам"
- "Это очень круто! Легенды!"
- "То чувство, когда это твоя самая любимая группа с детства. Я выбрала правильных кумиров"
- "У меня мурашки по коже, какие же они крутые"
- "Вот вам наглядный пример, и, чтобы потом не говорили, что сложно перейти на украинский язык"
- "У вас очень красиво получается петь на украинском языке"
Напомним, ранее Kalush Orchestra и культовая группа The Rasmus выпустили мощный хит о войне в Украине. В новой композиции сочетаются рок, хип-хоп и украинский фолк.
Позже The Rasmus рассказали о коллаборации с Kalush Orchestra. Оказывается, что клип на песню снимали в столице Польши, Варшаве и отсняли его за день. Вся съемочная команда состояла из украинцев, а актеров для этого клипа группы искали через соцсети, где давали объявления о кастинге.