Поклонники пришли в восторг от их исполнения.

Финская группа The Rasmus спела на украинском языке часть песни In The Shadows Of Ukraine, которую выпустили с украинской группой Kalush Orchestra.

Они обнародовали видео в TikTok,где показали, как репетировали часть песни на украинском языке.

"Вот так мы репетировали текст, чтобы записать эту часть!" – говорится в описании под роликом.

Реакция сети на выступление The Rasmus

"Это просто невероятно! Спасибо вам"

"Это очень круто! Легенды!"

"То чувство, когда это твоя самая любимая группа с детства. Я выбрала правильных кумиров"

"У меня мурашки по коже, какие же они крутые"

"Вот вам наглядный пример, и, чтобы потом не говорили, что сложно перейти на украинский язык"

"У вас очень красиво получается петь на украинском языке"

Напомним, ранее Kalush Orchestra и культовая группа The Rasmus выпустили мощный хит о войне в Украине. В новой композиции сочетаются рок, хип-хоп и украинский фолк.

Позже The Rasmus рассказали о коллаборации с Kalush Orchestra. Оказывается, что клип на песню снимали в столице Польши, Варшаве и отсняли его за день. Вся съемочная команда состояла из украинцев, а актеров для этого клипа группы искали через соцсети, где давали объявления о кастинге.

