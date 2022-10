Композиция получила название "In The Shadows of Ukraine".

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra представили новый мощный хит, который исполнили совместно с культовой финской группой The Rasmus. Композиция посвящена теме войны в Украине и получила название "In The Shadows of Ukraine".

"Соединив легендарную рок-песню с неповторимым звучанием украинского фолка, мы создали "In The Shadows of Ukraine". Оригинальная фраза из песни: "Говорят, что я должен научиться убивать, прежде чем смогу чувствовать себя в безопасности, но я лучше убью себя, чем стану их рабом" отражает чувство украинцев во время многолетней войны в их стране", - прокомментировали украинские исполнители.

В новой мощной композиции сочетаются рок, хип-хоп и украинский фолк.

"Наша миссия – рассказать как можно большему количеству людей об этой войне и мужестве украинского народа. Именно поэтому мы решили снять клип на эту песню. Мы верим, что взойдет солнце, и все враги исчезнут", - сказали представители группы Kalush Orchestra.

Примечательно, что клип на песню артисты выпустили черно-белым. В видеоработе можно увидеть самих музыкантов, а также образы украинок в традиционных костюмах, казаков, детей, бывших и современных украинских военных.

Kalush Orchestra & The Rasmus - In The Shadows of Ukraine: видео

Реакция соцсетей

Вот что в комментариях под новой видеоработой пишут поклонники:

Украинцы настолько овладели дронами, что и клипы снимают все виртуознее! Слов нет, просто ВАУ!

Все, к чему прикасается украинская душа, оживает снова!

Никогда даже не представляла, что такая коллаборация возможна! Будто прошлое и будущее встретились

Боже, это божественно! Спасибо всем!

Напомним, Wellboy впервые после прекращения работы с путинистом Бардашем выпустил клип.

