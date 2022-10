Финские музыканты рассказали, где и как проходили съемки клипа с украинской группой.

Культовая финская группа The Rasmus и украинский коллектив Kalush Orchestra представили совместный трек под названием In The Shadows Of Ukraine и клип к нему.

Участники The Rasmus и Kalush Orchestra рассказали, как проходила работа над съемом клипа в телемарафоне "Единые новости".

Музыканты рассказали, что клип на песню снимали в столице Польши, Варшаве и отсняли его за день. Вся съемочная команда состояла из украинцев, а актеров для этого клипа группы искали через соцсети, где давали объявления о кастинге.

Как поделились участники Kalush Orchestra, оригинальная версия песни The Rasmus In The Shadows, на их взгляд, хорошо передает то, что сейчас происходит в Украине. Поэтому и новой версии трека музыканты дали название In The Shadows Of Ukraine.

В свою очередь музыканты из The Rasmus признались, что были потрясены красотой национальных украинских костюмов, в которых актеры появляются в клипе.

Украинскую часть в In The Shadows Of Ukraine участники The Rasmus исполняют вместе с Kalush Orchestra. Артисты признались, что им было не трудно ее выучить, поскольку украинское и финское произношения похожи.

Музыканты The Rasmus также рассказали, как в Финляндии отреагировали на их дуэт с Kalush Orchestra:

"Мы получили много поддержки от финнов, наших фанов и друзей, семьи. Люди говорят, так хорошо, что вы это сделали. Для нас это большая честь. Мы хотим выразить любовь Украине в этот момент. Это важно для нас, иметь связь с вами, и со всеми людьми, которые испытывают симпатию к украинцам", - сказали финские музыканты.

Также они пообещали, что после того, как Украина победит в полномасштабной войне, которую развязала Россия, они обязательно приедут в нашу страну, чтобы спеть вместе с Kalush Orchestra и признались, что очень этого ждут.

Напомним, в январе появилась афиша с датами нового концертного тура финской группы, в которой несколько выступлений в Украине были запланированы на начало ноября.

Коллаборация Rasmus и Kalush Orchestra

Финская и украинская группы на днях представили совместную песню под названием In The Shadows Of Ukraine, которая стала своеобразным ремиксом легендарной песни финнов In The Shadows.

В мае во время песенного конкурса Евровидение эти группы уже пробовали коллаборировать - тогда они вместе спели "Стефанию", с которой украинцы победили на конкурсе.