12 мая в Турине прошел второй полуфинал международного песенного конкурса. В нем были определены еще 10 стран-участниц, которые выступят в финале.

Кто со второго полуфинала Евровидения 2022 прошел в финал:

Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You

Чехия: We Are Domi — Lights Off

Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black

Польша: Ochman — River

Финляндия: The Rasmus — Jezebel

Эстония: Stefan — Hope

Австралия: Sheldon Riley — Not The Same

Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer

Румыния: WRS — Llámame

Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano

Также в финале примут участие представители стран-основателей конкурса - Франции, Германии, Великобритании и Испании.

Отметим, Россия была отстранена от участия в конкурсе из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины. Также запретили присутствовать на Евровидении делегации от РФ. Несмотря на это Филипп Киркоров 10 мая все же прилетел в Турин, заявив своим подписчикам, что он якобы не мог не принять приглашение как "почетный гость". Позднее в соцсетях распространили информацию о том, что Киркорова не пустили на Евровидение-2022 - долгое время артист-путинист стоял у входа, пока работники проверяли, есть ли его имя в списке приглашенных гостей. Имени Киркорова там не было. Так что фанат "Евровидения" смотрел конкурс с высокой трибуны сбоку.

