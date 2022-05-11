Артиста захейтили в соцсетях.

Певец-путинист Филипп Киркоров 10 мая неожиданно для всех оказался в Турине, где вживую наблюдал за Евровидением 2022. Это при том, что из-за агрессии РФ в отношении Украины, конкурсанту и делегации от России запретили посещать песенный конкурс.

Однако возмутились его посещением не только украинцы, но и россияне. В комментариях под постом в Instagram-блоге Филиппа, где он хвастался тем, что приехал в Италию, ему высказали немало недовольства.

Отметим, 10 мая в Турине прошел первый полуфинал "Евровидения-2022". Украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал, который состоится 14 мая. Именно украинцам пророчат победу в этом году.

Напомним, Kalush Orchestra разыграют награду за победу на "Евровидении" на благотворительном аукционе. Вырученные средства артисты планируют передать на нужды родной страны.

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