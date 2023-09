Новый сериал от Майка Флэнагана выйдет на Netflix уже 12 октября 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер готического хоррор-сериала "Падение дома Ашеров" (The Fall of the House of Usher) от режиссера Майка Флэнагана, который до этого уже снял для сервиса четыре успешных проекта.

Сюжет этого хоррор-сериала основан на одноименном готическом рассказе Эдгара Алана По, впрочем, его события перенесены в наше время. Теперь в центре сюжета – генеральный директор коррумпированной фармацевтической компании, который сталкивается со своим сомнительным прошлым, когда его дети начинают умирать таинственными и жестокими способами.

Главные роли в сериале исполнили Марк Хэмилл (Люк Скайуокер в киноэпопее "Звездные войны"), Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Саманта Слоян, Рахул Коли и целый ряд других актеров, которые снимались в предыдущих сериалах Флэнагана.

Сериал выйдет на Netflix уже 12 октября 2023 года. Он будет состоять из восьми эпизодов, все из которых выйдут одновременно.

Предыдущие проекты Майка Флэнагана для Netflix

Мини-сериал "Падение дома Ашеров" является частью крупной сделки режиссера Майка Флэнагана с Netflix, который предусматривает выпуск целого ряда хоррор-сериалов. Все они состоят из одного сезона и не связаны сюжетно, но в них часто задействованы одни и те же актеры в ролях разных персонажей.

Первым вышел сериал "Призраки дома на холме" в 2018 году. Воодушевленный его успехом как среди критиков, так и среди зрителей, Netflix заказал у Флэнагана еще несколько сериалов, среди которых "Призраки поместья Блай" (2020), "Полуночная месса" (2021) и "Клуб полуночников" (2022).

Также ходили слухи, что после "Падения дома Ашеров" Флэнаган будет разрабатывать для Netflix сериал "Что-то убивает детей", однако затем он покинул проект и за него взялись немецкие супруги Баран бо Одар и Янтье Фризе, которые ранее сняли для Netflix сериалы "Тьма" и "1899".

Сам же Флэнаган, который в свое время снял такие фильмы ужасов, как "Доктор Сон" и "Виджа: Происхождение зла", похоже, пока решил вернуться на "большие экраны": в мае 2023 года стало известно, что он экранизирует повесть Стивена Кинга "Жизнь Чака" с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом в главных ролях.

