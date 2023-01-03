Мистический сериал "1899" решили закрыть после первого сезона несмотря на высокие рейтинги, положительные отзывы и незавершенный финал – шоу писали под три сезона.

Стриминговый сервис Netflix решил отменить мистический сериал "1899" после первого сезона, несмотря на высокие рейтинги и положительные отзывы.

"С тяжелым сердцем вынуждены сообщить, что 1899 не будет продлен. Мы бы хотели завершить это увлекательное путешествие вторым и третьим сезонами, как мы сделали с "Тьмой". Но иногда дела идут не так, как планировалось", – написал в своем Instsgram режиссер сериала Баран бо Одар, поблагодарив фанатов за поддержку.

В то же время сам Netflix пока никак не прокомментировал новость.

Между тем, разгневанные фанаты сериала атаковали соцсети стримингового гиганта проклятиями и требованиями возобновить сериал с хештегом #save1899. "Да, хорошая работа "изрыгать" по 4000 различных дерьмовых реалити-шоу и отменять все хорошие проекты", "Спасите 1899 или я откажусь от своей подписки на Netflix", "Удивительный сценарий, замечательная актерская игра и сюжет. Так много потенциала на страницах этого сценария. Пожалуйста, позвольте им продолжить эту феноменальную историю", "Из всего, что вы должны отменить, вы отменяете 1899, реально???", "Я больше не выношу подростковые сериалы, которые нравятся лишь безмозглым подросткам! Я хочу настоящий хороший сериал, который заставляет меня думать, удивляться, и поражает каждой серией! У меня мозг, а не воздух в голове!", пишут подписчики сервиса.

Более того, на сайте Change.org даже появилась петиция с требованием спасти сериал. Сейчас ее подписали более 16 тысяч человек, однако количество подписчиков продолжает расти.

Отметим, это не первое противоречивое решение Netflix об отмене успешных и интересных проектов за последнее время. Ранее волну возмущения вызвала отмена сериала "Монахиня-воин" после второго сезона. Также вопросы вызвали отмены сериалов "Клуб полуночников", "Космические войска" и "Сообщество".

Сериал 1899 – что известно

Авторами сериала "1899" являются супруги Баран бо Одар и Янтье Фризе, которые до этого сняли первый в истории немецкий сериал для Netflix "Тьма". Сюжет "1899" они писали по принципу своего предыдущего шоу – три сезона, объединенные единым сюжетом с развязкой в самом конце.

Первый сезон сериала вышел 17 ноября 2022 года. Сначала его события разворачивались на корабле "Цербер" с группой переселенцев из Европы самого разного происхождения, которые на рубеже 19 и 20 веков отправились по морю в Нью-Йорк. Во время путешествия они заметили дрейфующий в море корабль "Прометей", который без вести пропал несколько месяцев назад. На его борту их ждала жуткая тайна. Впрочем, постепенно события сериала переходили в технологическую плоскость, а концовка сезона вообще кардинально меняла сюжет, его время и место.

Одной из фишек сериала было многоязычие – в нем снимались актеры из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Дании, Польши и еще ряда стран, причем каждый из них говорил на своем языке.

Одну из главных ролей в сериале – капитана корабля – исполнил немецкий актер Андреас Пичман, который стал широко известен благодаря роли Незнакомца в сериале "Тьма". Еще одну главную роль в сериале исполнила британская актриса Эмили Бичем ("В пустыне смерти", "Круэлла"). Также в сериале были задействованы валлийский актер Анэйрин Барнард (сериал "Острые козырьки", фильм "Дюнкерк"), испанский актер Мигель Бернардо (сериал "Элита"), польский актер Мацей Мусял (сериалы "1983", "Ведьмак"), английский актер Антон Лессер (сериалы "Игра престолов", "Корона") и многие другие.

Первый сезон сериала получил положительные отзывы критиков и немалую зрительскую аудиторию. Между тем через несколько дней после релиза Netflix объявил, что 1899 больше всего смотрели в 58 странах среди всех предложений, доступных на Netflix на тот момент. Поэтому для многих решение о продолжении шоу казалось очевидным.

В то же время, возможной причиной отмены шоу может быть его дороговизна. С бюджетом более 60 миллионов долларов, из которых 48 миллионов предоставил Netflix, "1899" является самым дорогим немецким сериалом всех времен. Сериал фактически полностью снимался в закрытом павильоне с помощью инновационной технологии виртуальной реальности. Причем в итоге таким образом сняли даже те сцены, которые изначально планировали снять "натурно", поскольку из-за пандемии коронавируса это стало невозможным.

Вряд ли призывы фанатов смогут убедить Netflix пересмотреть решение об отмене шоу, однако они еще имеют слабую надежду, что за него возьмется другая кинокомпания – или же сняв полностью два сезона, или же сняв вместо них один полнометражный фильм, который завершит историю.

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