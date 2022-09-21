Сериал от автора "Призраков дома на холме" и "Полуночной мессы" выйдет 7 октября 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер мистического сериала "Клуб полуночников" (The Midnight Club) от режиссера Майка Флэнагана.

Сериал из 10 эпизодов выйдет на Netflix 7 октября 2022 года.

В центре сюжета сериала окажется группа из восьми неизлечимо больных молодых людей, проживающих в домашнем хосписе Роттердама, которым управляет загадочный врач. Каждую ночь молодежь встречается в полночь, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. Однажды ночью они заключают договор, что тот, кто первым поддастся болезни, несет ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные события.

Отметим, до этого режиссер Майк Флэнаган уже снял для Netflix успешные хоррор-сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки усадьбы Блай" и "Полуночная месса". Также он уже работает над сериалами "Падение дома Ашеров" и "Что-то убивает детей". Таким образом, количество проектов, над которыми Флэнаган работает вместе со своим партнером по Intrepid Pictures Тревором Мейси в рамках крупной сделки с Netflix, достигнет шести.

Как правило, все мини-сериалы в рамках данного соглашения состоят из одного завершенного сезона, однако они никак не связаны между собой. Вместе с тем, несколько актеров, таких как Карла Гуджино, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Зак Гилфорд, Саманта Слойан и другие, уже были задействованы в нескольких проектах Фленагана в разных ролях.

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