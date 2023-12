Вам будет что посмотреть на выходных!

Metacritic составил список из 20 сериалов, которые в 2023 году набрали наибольшие оценки в агрегаторе. В этом перечне есть как очень популярные в Украине сериалы, так и малоизвестные.

На первом месте оказался сериал "Заплутавшие". Сюжет сериала рассказывает о матери, воспитывающей десятилетнюю дочь, и мужчине из высшего общества, которого она полюбила. Героям предстоит пережить немало комичных, забавных и неловких ситуаций и моментов. Главное - понять, что социальные предрассудки не должны мешать чувствам, а терпение, такт и доброта помогут преодолеть любые условности.

Вторую строчку занял сериал "Грызня". Сюжет разворачивается вокруг парня Дэнни, который чаще всего принимает необдуманные и нелепые решения. Однажды он пытается вернуть ранее купленные вещи в магазин, но терпит поражение. Это стало последней каплей, поэтому он теряет контроль над своими эмоциями. В этот момент Дэнни, находясь в своем автомобиле, неосторожно дает задний ход и врезается в автомобиль, в котором находится девушка. Эми сразу же посылает его, но Дэнни настолько взбешен, что решает преследовать ее.

На третьем месте расположился сериал под названием "Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York". В начале 90-х годов 20 века серийный убийца охотится на геев в Нью-Йорке, внедряясь в ночную жизнь представителей гей-сообщества, чтобы найти там своих жертв.

На четвертом месте - комедийный сериал "Dreaming Whilst Black". Он рассказывает о молодом человеке Сэлмоне, который занимается подбором персонала, но мечтает стать режиссером вместе со своей подругой, видеопродюсером из киношколы.

Закрывает пятерку лидеров сериал "Я - Дева", в котором присутствует черный юмор. Действие разворачивается вокруг 19-летнего парня по имени Кути, чей рост составляет около четырех метров. Родители великана целенаправленно держат своего сына взаперти семейного дома, пока ему не исполнится 21 год, однако уже в 19 лет Кути начинает проявлять беспокойство о своем заточении. Когда он получает информацию о внешнем мире, которая противоречит тому, что ему рассказывают родители, Кути полон решимости покинуть семейный особняк.

Список сериалов, которые также попали в рейтинг лучших:

"Покерфейс"

"Одни из нас"

"The American Buffalo"

"Украденная молодость"

"Маленький огонек"

"Канк на Земле"

"Скотт Пилигрим жмёт на газ"

"Выгодное предложение"

"Telemarketers"

"Билл Расселл: Легенда"

"Everyone Else Burns"

"Mayflies"

"Лживая взрослая жизнь"

"Правосудие: Первобытный город"

"Связанные насмерть"

Ранее УНИАН назвал лучшие украинские сериалы 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: