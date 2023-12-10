Вы прекрасно проведете выходные за просмотром этих сериалов.

В 2023 году вышло несколько украинских сериалов, которые вы обязательно должны посмотреть. Они вызовут у вас разные эмоции - смех, слезы, гордость. УНИАН рассказывает, какие из них точно достойны вашего внимания.

"Успеть до 30"

Это комедийный сериал, который рассказывает о трех молоденьких девушек, у которых есть планы, которые они хотят реализовать до своего 30-летия. Однако судьба не всегда бывает благосклонной, поэтому в жизни девушек происходят разные события, и не всегда приятные. Например, Ира мечтает выйти замуж за своего любимого, но узнает о его измене, Саша, которая стремилась добиться успеха в карьере, однажды перестает понимать, зачем ей это нужно, а Любе так и не удалось покорить столицу и открыть свой ресторан.

Но какой-то плюс в судьбе все же есть. Она сводит этих трех девушек, чтобы с помощью поддержки друг другу добиться желаемого.

"Влюби меня, если сможешь"

Главная героиня, которую играет Ксения Мишина, занимается журналисткой деятельностью и разоблачает шарлатанов. Но однажды на ее пути встречается "экстрасенс", который хочет остановить ее. Мужчина скрывает то, чем занимается и влюбляет в себя главную героиню. Но спустя время он и сам начинает испытывать к ней чувства. Простит ли девушка завравшегося "экстрасенса" и будут ли они вместе - смотрите.

"Молодая"

40-летняя Ольга осталась без мужа, без работы и вся в долгах. В какой-то момент она ставит крест на себе. Однако у судьбы на нее другие планы. Однажды она встречает 26-летнего парня Дмитрия, который принимает ее за свою ровесницу. Именно он поможет главной героине вернуться к жизни и познать новые грани себя.

"Я - Надежда"

Это военная драма, которую должен посмотреть каждый украинец. Сериал "Я - Надежда" рассказывает о врачах, которые спасали жизни людей под обстрелами. События картины происходят в Харькове, в первые месяцы войны. Несмотря на всю опасность, медики решают остаться на оккупированной территории и спасать жизни.

"Женский доктор. Новая реальность"

Этот сериал также снимался во время войны. Главные герои - Анастасия Цимбалару, Андрей Исаенко и Тарас Цымбалюк. Они снялись в роли профессиональных гинекологов, которые дают новую жизнь вопреки всем сложностям. Они находят выход, кажется, из самых страшных и безнадежных ситуаций.

Напомним, ранее были названы лучшие фильмы 2023 года.

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