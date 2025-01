2025 год принесет киноманам немало долгожданных релизов.

Ранее УНИАН рассказывал о 18 самых ожидаемых полнометражных фильмах 2025 года. Теперь настал черед сериалов – как совершенно новых проектов, так и новых сезонов хитов предыдущих лет.

Первые сериалы размещены в хронологическом порядке выхода на экраны, при этом большинство шоу из списка еще не имеют окончательной даты премьеры.

1. Разрыв

Severance (США, Apple TV+, психологический триллер/научная фантастика, 2 сезон, премьера – 17 января 2025 года)

Долгожданное продолжение хитового сериала весны 2022 года возобновит рассказ о работниках корпорации Lumon Industries, которые участвуют в программе "разрыва" – отделения нерабочих воспоминаний некоторых сотрудников компании от рабочих, однако постепенно раскрывают зловещий заговор.

Главные роли в сериале исполняют Адам Скотт (сериалы "Большая маленькая ложь", "Парки и зоны отдыха", "В лучшем мире"), Джон Туртурро ("Большой Лебовски", "Бэтмен", франшиза "Трансформеры"), Патриция Аркетт ("Затерянное шоссе", "Юность"), Кристофер Уокен ("Криминальное чтиво", "Сонная лощина", "Дюна 2"), Бритт Ловер (сериалы "Мужчина ищет женщину", "Незабываемое"), Гвендолин Кристи (сериалы "Игра престолов", "Уэнздей", "Песочный человек") и другие.

2. Шершни

Yellowjackets (США, Paramount+/Showtime, психологическая драма/триллер, 3 сезон, премьера – 14 февраля 2025 года)

Сериал рассказывает о команде невероятно талантливых футболисток-старшеклассниц, которые выжили в авиакатастрофе. Школьниц ждет суровая борьба за выживание, которая растянется на 25 лет. Поэтому одни и те же героини показаны в разном возрасте, а играют их разные актрисы.

Главные роли исполнили Мелани Лински ("Два с половиной человека", "Афера Стивена Гласса"), Софи Нелисс ("Юный детектив", "Жертвуя пешкой"), Элла Пернелл ("Армия мертвецов", сериал "Фоллаут"), Джульетт Льюис ("Странные дни", "Прирожденные убийцы"), Кристина Риччи ("Семейка Аддамс", "Сонная Лощина") и другие.

3. Белый лотос

The White Lotus (США, Max, черная комедия/драма, 3 сезон, премьера – 16 февраля 2025 года)

Как и в первых двух сезонах, снятых на Гавайях и на Сицилии, в центре сюжета снова будут гости отеля сети "Белый лотос", вокруг которых будут разворачиваться комедийные, драматические и порой трагические события. При этом большинство персонажей будут абсолютно новыми.

В частности, в третьем сезоне главные роли сыграли Лесли Бибб ("Железный человек", "Няня"), Кэрри Кун ("Охотники за привидениями", сериал "Фарго"), Уолтон Гоггинс ("Джанго освобожденный", сериал Fallout), Скотт Гленн ("Молчание ягнят", сериал "Плохая обезьяна"), Мишель Монаган ("Миссия невыполнима: Фолаут", "МаХХХин") и Патрик Шварценеггер (сериалы "Королевы крика", "Поколение V"), а также Наташа Ротуэлл, которая повторит роль Белинды из первого сезона.

4. Форс-мажоры: Лос Анджелес

Suits: L.A. (США, NBC, юридическая драма, 1 сезон, премьера – 23 февраля 2025 года)

Спинофф хитового сериала "Форс-мажоры", выходившего с 2011 по 2019 годы, сосредоточится на персонаже по имени Тед Блэк – федеральном прокуроре из Нью-Йорка, который пытается начать новую жизнь в Лос-Анджелесе, представляя одних из самых влиятельных клиентов, которых город только может предложить. Чтобы спасти свою фирму от кризиса, он должен вступить в роль, которая ему совсем не нравится.

Главные роли в новом сериале исполнили Стивен Амелл (сериал "Стрела"), Джош Макдермитт (сериал "Ходячие мертвецы"), Брайан Гринберг (сериал "Школа выживания") и Лекс Скотт Дэвис (сериал "Секс в другом городе: Поколение Q"). Также ожидается появление центрального персонажа из оригинального сериала Харви Спектера в исполнении Гэбриэла Махта.

5. Сорвиголова: Рожденный заново

Daredevil: Born Again (США, Disney+, супергеройское/криминал, 1 сезон, премьера – 4 марта 2025 года)

Сериал "Сорвиголова" выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы, однако позже был закрыт вопреки высоким рейтингам. События разворачиваются в преступном районе Нью-Йорка "Адская Кухня", а в центре сюжета – слепой адвокат Мэтт Мердок, чьи все остальные чувства невероятно обострились и позволяют ему по ночам защищать город от преступности под личиной мстителя "Сорвиголовы". Одним из его главных врагов является король подземного мира Нью-Йорка Уилсон Фиск.

В 2021 году стало известно о планах "Диснея" вернуть персонажа в расширенную киновселенную Marvel. В частности, Сорвиголова появился как камео в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" (2021), а также нескольких эпизодах сериалов "Она-Халк" (2022) и "Эхо" (2023).

При этом в новом сериале появятся большинство исполнителей главных ролей из оригинального сериала: Чарли Кокс (Мэтт Мердок), Винсент Д'Онофрио (Уилсон Фиск / Кингпин), Джон Бернтал (Фрэнк Касл / Каратель), Дебора Энн Уолл (Карен Пейдж) и Элден Хэнсон (Фогги Нельсон).

6. Dope Thief

Dope Thief (США, Apple TV+, драма/криминал, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 14 марта 2025 года)

В центре сюжета – двое друзей, которые придумывают смелую аферу: они выдают себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками и грабят мелких торговцев, которые точно не обратятся в полицию. Однако когда они ошибочно нападают на слишком крупную цель, у них возникают большие неприятности.

Главные роли в сериале исполнили Вагнер Моура ("Восстание штатов", сериал "Нарко") и Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд", "Годзилла и Конг: Новая империя"). Исполнительным продюсером и режиссером одного из эпизодов должен стать сам Ридли Скотт ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Гладиатор", "Наполеон").

7. Очень странные дела

Stranger Things (Netflix, США, хоррор/фантастика, 5 сезон, премьера – 2025 год)

Заключительный сезон одного из самых успешных сериалов Netflix должен поставить точку в жутких событиях, разворачивающихся в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс. Почти за 10 лет вместе с героями сериала – группой местных школьников – одновременно выросли и стали настоящими звездами и актеры, которые их сыграли.

В новом сезоне к своим ролям, в частности, вернутся Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Хейтен Матараццо, Сейди Синк, Миа Хоук и другие.

8. Последние из нас

The Last Of Us (США, Max, постапокалиптический/зомби хоррор, 2 сезон, премьера – 2025 год)

Один из самых ожидаемых камбэков года – второй сезон экранизации культовой одноименной видеоигры. Вероятнее всего, он будет снят по мотивам игры The Last Of Us Part II, где основным игровым персонажем наряду с Элли из первого сезона является Эбби, которая стремится отомстить Джоэлу. Впрочем, создатели сериала допускали, что, возможно, не будут полностью следовать второй игре и, вероятно, растянут ее на несколько сезонов.

Во втором сезоне вернутся персонажи Джоэла Миллера (Педро Паскаль), Элли (Белла Рамзи), Томми Миллера (Габриэль Луна) и Марии (Рутина Уэсли), в то время как роль Эбби получила Кейтлин Дивер ("Красивый мальчик", сериал "Невероятное").

9. Игра в кальмара

Squid Game (Южная Корея, триллер/игра на выживание, Netflix, 3 сезон, премьера – 2025 год)

Если второго сезона хитового южнокорейского сериала пришлось ждать три года, то интервал между выходом второго и третьего будет не больше года (по слухам, продолжение выйдет уже летом 2025 года). Поскольку второй сезон завершился открытым финалом, на этот раз в новом сезоне вернутся гораздо больше актеров, среди которых Ли Чон Че в роли Сон Ги Хуна (игрок номер 456), Ли Бьон Хон в роли фронтмена игры и Ви Ха Чжун в роли полицейского Хван Джун Хо.

Напомним, события сериала разворачиваются вокруг загадочной игры на выживание, за которой наблюдают богачи. Сотни людей, которые имеют финансовые проблемы, должны в течение шести дней проходить по одной детской игре, проигрыш в которой означал смерть, а победа – огромный денежный выигрыш. Во втором сезоне победитель из первого сезона Сон Ги Хун возвращается в игру через три года, чтобы положить ей конец, объединившись с полицейским Хван Джун Хо. Впрочем, это не так просто, как казалось на первый взгляд, особенно когда им противостоит очень изобретательный и коварный антагонист, который постоянно идет на шаг впереди.

10. Уэнздей

Wednesday (США, Netflix, фэнтези, 2 сезон, премьера – 2025 год)

Долгожданный второй сезон нашумевшего подросткового фэнтезийного сериала, который снова сделал персонаж Уэнздей Аддамс популярным, выйдет уже в этом году. При этом исполнительница главной роли Дженна Ортега (франшиза "Крик", "Перл", "Битлджюс Битлджюс") намекала, что новый сезон будет более мрачным, чем предыдущий.

Осенью 2025 года стало известно, что поп-икона Леди Гага ("Джокер 2: Безумие на двоих", "Рождение звезды") сыграет одну из ролей во втором сезоне "Уэнздей".

11. Миротворец

Peacemaker (США, Max, супергеройское/черная комедия, 2 сезон, премьера –​​​​​​​ 2025 год)

Сериал посвящен одному из самых ярких персонажей "Отряда самоубийц" от Джеймса Ганна – безжалостному убийце и настоящему патриоту Америки Кристоферу Смиту по прозвищу "Миротворец", который верит в достижение мира любой ценой.

В новом сезоне к своим ролям вернутся Джон Сина, Дженнифер Холланд, Фредди Строма и другие, также к касту присоединился Фрэнк Грилло (франшиза "Первый мститель").

12. Оно: Добро пожаловать в Дерри

IT: Welcome to Derry (США, Max, ужасы, 1 сезон, премьера – 2025 год)

Новый хоррор-сериал на основе культового романа Стивена Кинга расскажет о событиях до фильмов "Оно" и "Оно 2" Андреса Мускетти, а Билл Скарсгард снова воплотит образ зловещего клоуна Пеннивайза.

Также в фильме сыграют Джован Адепо ("Вавилон", сериал "В лучшем месте"), Крис Чок ("12 лет рабства", сериал "Готэм"), Тейлор Пейдж ("Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.", "Братья") и другие.

13. Рыцарь семи королевств

A Knight of the Seven Kingdoms (США, Max, фэнтези, 1 сезон, премьера – 2025 год)

Очередной приквел "Игры престолов" по мотивам одноименного цикла повестей Джорджа Мартина расскажет о приключениях пограничного рыцаря, сира Дункана Высокого, которые происходят за 90 лет до основной серии "Песнь льда и пламени".

Главные роли в сериале получили Питер Клеффи ("Викинги: Вальхалла"), Финн Беннет ("Настоящий детектив: Ночная страна") и другие.

14. Чад Пауэрс

Chad Powers (США, Hulu, комедия/спорт, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 2025 год)

В центре сюжета фильма – некогда перспективный квотербек Расс Холлидей, чья карьера рушится из-за его проблемного поведения. Тогда он решает вступить в провинциальную команду по американскому футболу как талантливый, приветливый Чед Пауэрс.

Главную роль в сериале сыграл Глен Пауэлл ("Топ Ган: Маверик", "Люблю тебя ненавидеть", "Смерчи", "Наемный убийца").

15.Чужой: Земля

Alien: Earth (США, FX, научная фантастика/ужасы, 1 сезон, премьера – 2025 год)

Сериал описываются как приквел к оригинальному фильму "Чужой" 1979 года, события которого будут разворачиваться за три десятилетия до него.

Главные роли в сериале исполняют Сидни Чендлер (сериал "Пистолет", "Шугар"), Алекс Лотер ("Последняя дуэль", сериал "Андор"), Тимоти Олифант (сериалы "Дэдвуд", "Мандалорец") и другие.

16. Дастер

Duster (США, Max, криминал/триллер, 1 сезон, премьера – 2025 год)

Сериал от Джей Джей Абрамса (сериалы "Грань", "Остаться в живых") расскажет о первой темнокожей женщине-агенте ФБР, которая объединяется с водителем-беглецом, чтобы уничтожить крупный преступный синдикат, действующий на юго-западе в 1972 году.

Главные роли в сериале исполнили Джош Холлоуэй (сериалы "Остатьтся в живых", "Колония") и Рэйчел Хилсон (сериал "Американская история ужасов: Двойной сеанс").

17. Таск

Task (США, Max, криминал/триллер, 1 сезон, премьера –​​​​​​​ 2025 год)

В центре сюжета сериала – оперативная группа ФБР, пытающаяся положить конец серии ограблений наркопритонов в пригороде Филадельфии.

Главные роли в сериале получили Марк Руффало ("Халк", "Бедные создания"), Эмилия Джонс (сериалы "Доктор Кто", "Ключи Локков"), Том Пэлфри (сериалы "Банши", "Любовь и смерть").

18. Криминал

Criminal (США, Amazon Prime Video, криминал/драма, 1 сезон, премьера – 2025 год)

Сериал расскажет о нескольких поколениях криминальных семей, исследуя убийства, которые связывают их прошлое.

Главные роли в сериале исполняют Чарли Ханнэм ("Король Артур", "Джентльмены", сериал "Сыны анархии"), Эмилия Кларк (сериалы "Игра престолов", "Тайное вторжение"), Адрия Архона ("Наемный убийца", "Моргни дважды", сериал "Андор"), Люк Эванс (франшизы "Хоббит", "Форсаж", сериал "Алиенист") и другие.

19. И просто так...

And Just Like That... (США, Max, комедия/драма/романтика, 3 сезон, премьера – 2025 год)

В новом сезоне спинофа культового сериала нулевых "Секс в большом городе" подруги Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранда Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис) продолжат выяснять, какая она – жизнь современной 50-летней женщины в большом городе.

По слухам, в новом сезоне Кэрри будет пытаться больше разобраться со своей жизнью и отношениями, осознавая, что время не стоит на месте.

20. Рассказ служанки

The Handmaid's Tale (США, Hulu, антиутопия/триллер, 6 сезон, премьера–2025 год)

Шестой сезон станет финальным для хитового шоу и завершит историю Джун Осборн – жительницы вымышленного тоталитарного общества Республике Галаад на территории современных США, бросившей вызов системе.

Главные роли в сериале исполняют Элизабет Мосс ("Человек-невидимка", "Мы"), Ивон Стаховски ("Декстер", "Хищник") и другие.

Марина Григоренко