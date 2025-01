Новый год принесет зрителям немало громких премьер – как совсем новых проектов, так и долгожданных ремейков и сиквелов.

Фильмы размещены в порядке выхода на экраны – некоторые из них уже имеют точную дату, а некоторые еще нет. При этом в списке учитывались только фильмы, премьеры которых состоятся именно в 2025 году и которые еще не имеют оценок от критиков.

18 самых популярных фильмов 2025 года по версии УНИАН:

1. Ущелье

The Gorge (США, боевик/романтика, премьера – 14 февраля 2025 года)

Новый фильм Скотта Дерриксона ("Синистер", "Доктор Стрэндж", "Черный телефон"), который должен выйти на Apple TV+, рассказывает о двух элитных солдатах, получивших таинственную миссию: охранять обе стороны глубокого и непроходимого ущелья, не подозревая, что на самом деле лежит под ними. Наблюдая друг за другом в прицел, они постепенно влюбляются.

Главные роли в фильме исполнили Майлз Теллер ("Одержимость", "Топ Ган: Маверик"), Аня Тейлор-Джой ("Сплит", "Фуриоза: Безумный Макс. Сага") и Сигурни Уивер ("Чужой", "Аватар").

2. Микки 17

Mickey 17 (США, научная фантастика/черная комедия, премьера – 7 марта 2025 года)

Новаторский проект от оскароносного сценариста и режиссера фильма "Паразиты" Пона Джун-Хо, также известного по фильмам "Сквозь снег" и "Окча", основан на научно-фантастическом романе Эдварда Эштона "Микки-7". Главный герой – робот по имени Микки, который участвует в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Это "восстанавливаемый сотрудник", чей разум после смерти загружают в новое тело. После очередной гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников, а во время последней он на время теряет связь с базой – когда же Микки возвращается туда, то видит, что ему уже создали замену.

Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон (франшиза "Сумерки", "Бэтмен", "Тенет", "Маяк"), Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Моргни дважды"), Стивен Ян ("Минари", "Ноу", сериалы "Ходячие мертвецы", "Ссора"), Тони Коллетт ("Наследственность", "Достать ножи") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные", франшиза "Мстители").

3. Электрический штат

The Electric State (США, научная фантастика/приключения, премьера - 13 марта 2025 года)

События нового фильма от братьев Энтони и Джо Руссо (франшиза "Мстители", "Серый человек"), основанного на одноименном графическом романе Саймона Столенхага, происходят в альтернативной версии 90-х после восстания роботов. В поисках младшего брата осиротевшая девушка путешествует по Западу США вместе с роботом, имеющим подобие мультяшного персонажа, контрабандистом и его помощником.

Главные роли в фильме, выход которого запланирован на Netflix, исполнили Милли Бобби Браун (франшиза "Энола Холмс", сериал "Очень странные дела") и Крис Пратт (франшизы "Стражи галактики", "Мир Юрского периода").

4. "Операция "Черный кейс"

Black Bag (США, шпионский триллер, премьера – 14 марта 2025 года)

Новый фильм от режиссера Стивена Содерберга, наиболее известного широкой аудитории по "Трилогии Оушена", рассказывает о супругах-шпионах, которым на протяжении многих лет удается удачно совмещать профессиональное и личное. Однако все рушится в тот момент, когда агентство начинает подозревать жену в двойной игре. Муж берется разобраться в ситуации, однако теперь он оказывается перед сложной дилеммой.

Главные роли в фильме сыграли Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Кэрол", "Тор: Рагнарок", "Тар") и Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Икс", "Бесславные ублюдки", "Стыд", "Прометей"). Также в ленте задействованы Реге-Жан Пейдж ("Серый человек", "Подземелье драконов", сериал "Бриджертоны"), Мариса Абела ("Эми Уайнхауз: Back To Black", "Барби"), Наоми Харрис ("28 дней спустя", франшизы "007", "Пираты Карибского моря"), Пирс Броснан (пятый Джеймс Бонд, "Мамма Миа! 2", "Черный Адам"), Том Берк ("Манк", "Чудо", "Фуриоза") и другие.

5. Грешники

Sinners (США, южная готика/ужасы, премьера – 18 апреля 2025 года)

События этого напряженного фильма происходят в Луизиане 1930-х годов. Братья-близнецы возвращаются в свой родной город, чтобы оставить непростую жизнь позади. Однако начать все сначала не удается, потому что в родном доме их ждет еще большее зло.

Снял фильм режиссер франшиз "Крид" и "Черная пантера" Райан Куглер, а главную роль в нем исполнил Майкл Б. Джордан (франшиза "Крид", "Черная пантера"). Кроме того, в фильме задействованы Хейли Стейнфелд ("Бамблби", "Настоящее мужество", сериал "Соколиный глаз"), Джек О'Коннелл ("Непокоренный", "Феррари", сериал "Северные воды"), Вунми Мосаку ("Дэдпул и Росомаха", сериалы "Локи", "Страна Лавкрафт"), Джейми Ловсон ("Королева-воин"), Омар Бенсон Миллер ("Правдивая ложь") и другие.

6. Громовержцы*

Thunderbolts* (США, супергеройское, премьера – 2 мая 2025 года)

Последние несколько лет киновселенная Marvel не слишком радовала поклонников удачными премьерами. Впрочем, если от февральского "Капитан Америка: Чудесный новый мир" никто уже многого не ожидает, то на "Громовержцев" хотя бы возлагают какие-то надежды как на добротный боевик. По сюжету фильма, прошло несколько лет после того, как большинство членов будущей команды "Громовержцев" появлялись в предыдущих проектах Marvel. Дела у них идут не очень, ведь они остались отвергнутыми и преданными своими руководителями, для которых они когда-то выполняли всю грязную работу. Теперь судьба сводит их вместе для выполнения важной миссии, от успеха которой также зависит их выживание.

В частности, команду "Громовержцев" сформируют Джеймс Баки Барнс / Зимний солдат (Себастиан Стэн), Елена Белова / Черная вдова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков / Красный страж (Дэвид Харбор), Джон Уокер / Агент США (Вайятт Расселл), Эйва Старр / Призрак (Анна Джон-Кеймен) и Антония Дрейкова / Таскмайстер (Ольга Куриленко).

7. Миссия невыполнима: Финальная расплата

Mission: Impossible – The Final Reckoning (США, боевик/шпионское, премьера –23 мая 2025 года)

События фильма будут происходить вскоре после финала седьмой части франшизы. На этот раз Итана Ханта и его новую команду ждет самая опасная миссия за всю карьеру. Снял фильм американский режиссер и сценарист Кристофер Маккворри, который ранее поставил пятую, шестую и седьмую части франшизы, а также написал сценарий к четвертой.

В восьмой части к своим ролям вернулись бессменный исполнитель главной роли Том Круз, а также Винг Реймс (Лютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова), Генри Черни (Евгений Китридж), Хейли Этвел (Грейс), Пом Клементьев (Пэрис) и Эсай Моралес (Гэбриэль). Среди новых имен в касте – Анджела Бассетт (франшиза "Черная пантера", сериал "Американская история ужаса"), Холт Маккелени ("Гнев человеческий", сериал "Охотник за разумом"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас"), Ханна Ваддингем (сериалы "Тед Лассо", "Игра престолов") и Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец").

8. 28 лет спустя

28 Years Later (Великобритания, США,зомби-хоррор,премьера – 20 июня 2025 года)

Режиссер Дэнни Бойл ("На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб") и сценарист Алекс Гарленд ("Ex Machina", "Аннигиляция", "Восстание штатов") более чем через 20 лет вернулись к работе над своей зомби-хоррор франшизой, начавшейся в 2002 году фильмом "28 дней спустя". События нового фильма происходят почти через три десятилетия с тех пор, как вирус ярости вырвался из лаборатории биологического оружия и превратил людей в зомби. Те, кто сумели выжить, теперь живут небольшими группами в условиях жесткого карантина. Одно из таких сообществ нашло пристанище на небольшом острове, соединенном с материком лишь надежно защищенной дамбой. Когда один из членов группы покидает остров на миссию в темное сердце материка, он открывает тайны, чудеса и ужасы, которые изменили не только инфицированных, но и других выживших.

Главные роли в фильме исполнили Джоди Комер ("Персонаж", "Байкеры", сериал "Убивая Еву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Скоростной поезд", "Каскадер", "Носферату"), Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "Меню") и Киллиан Мерфи ("28 дней спустя", "Начало", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки").

9. Формула-1

F1 (США, боевик/спорт, премьера –25 июня 2025 года)

В центре сюжета фильма от Джозефа Косински ("Трон: Наследие", "Топ Ган: Маверик") – пилот Формулы-1 Сонни Хейс, который участвовал в гонках в 1990-х годах, попал в ужасную аварию, что заставило его покинуть соревнования и податься в другие дисциплины. Впоследствии владелец одной из команд связывается с Хейсом и просит его уйти на пенсию, чтобы стать наставником вундеркинда-новичка Джошуа Пирса.

Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт ("Бойцовский клуб", "Трилогия Оушена", "Бесславные ублюдки"), Дамсон Идрис ("За гранью"), Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Дюна") и другие.

10. Мир Юрского периода: Возрождение

Jurassic World: Rebirth (США, Великобритания, экшн/научная фантастика, премьера – 2 июля 2025 года)

Через пять лет после событий "Доминиона" экология планеты оказалась по большей части неблагоприятной для динозавров. Оставшиеся существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали. Опытный эксперт по тайным операциям Зора Беннетт возглавляет команду, выполняющую сверхсекретную миссию по извлечению генетического материала трех самых массивных динозавров в мире, якобы хранящих ключ к лекарству, которое принесет человечеству чудодейственную пользу. Когда операция Зоры пересекается с гражданской семьей, чья лодка потерпела крушение из-за мародерства водных рептилий, все они оказываются на острове, где сталкиваются со зловещим, шокирующим открытием, которое десятилетиями скрывали от мира.

Главные роли в фильме, который снял Гарет Эдвардс ("Годзилла", "Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Творец"), исполнили Скарлетт Йоханссон (франшиза "Мстители", "Трудности перевода"), Джонатан Бейли ("Wicked: Чародейка", сериал "Бриджертоны"), Мануэль Гарсиа-Рульфо (сериал "Линкольн для адвоката"), Руперт Френд ("Смерть Сталина", сериал "Родина"), Махершала Али ("Зеленая книга", "Лунный свет"), Эд Скрейн (сериал "Игра престолов", "Мятежная луна") и другие.

11. Супермен

Superman (США, супергеройское, премьера –​​​​​​​11 июля 2025 года)

Первый фильм от Джеймса Ганна (франшиза "Стражи галактики", фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Миротворец") во главе обновленной вселенной DC сосредоточится на молодых годах Кларка Джозефа Кента – всесильного беженца с планеты Криптон, который пытается найти свое место на Земле. В частности, он должен отыскать баланс между своим криптонским прошлым и земным воспитанием.

Главные роли в фильме сыграли Дэвид Коренсвет ("Перл", "Смерчи"), Рэйчел Броснаген (сериал "Удивительная миссис Мейзел"), Изабела Монер ("Мадам паутина", "Чужой: Ромул"), Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Носферату"), Нэйтан Филлион ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериалы "Касл", "Новобранец"), Шон Ганн (франшиза "Стражи галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") и другие.

12. Фантастическая четверка: Первые шаги

The Fantastic Four: First Steps (США, супергеройское, премьера –​​​​​​​ 25 июля 2025 года)

Сюжет новой экранизации комиксов об одних из самых популярных героях Marvel пока неизвестен, однако источники сообщают, что его события будут происходить в альтернативной вселенной и, вероятно, в стилистике 1960-х годов.

Снял фильм Мэтт Шекман (сериалы "Доктор Хаус", "Фарго", "Игра престолов", "ВандаВижн"), а главные роли исполнили Педро Паскаль (сериалы "Игра престолов", "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас"), Ванесса Кирби ("Наполеон", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнима"), Джозеф Куинн ("Тихое место: День первый", "Гладиатор II", сериал "Очень странные дела"), Эбон Мосс-Бахрах (сериал "Медведь") и Джулия Гарнер (сериалы "Озарк", "Американцы", "Изобретая Анну").

13. Заклятие 4: Последние обряды

The Conjuring: Last Rites (США, ужасы, премьера –​​​​​​​ 5 сентября 2025 года)

Финальная часть франшизы "Заклятие", созданной режиссером Джеймсом Ваном в 2013 году, расскажет о последнем деле в карьере супругов исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен.

К главным ролям вернутся Патрик Уилсон (франшизы "Астрал", "Аквамен", сериал "Фарго") и Вера Фармига ("Годзилла II: Король монстров", сериалы "Мотель Бейтсов", "Соколиный глаз"), также в шоу появится Таисса Фармига, которая повторит роль сестры Ирен из фильма "Монахиня", также принадлежащего к франшизе "Заклятие".

14. Бегущий человек

Running man (США, Великобритания, боевик/научная фантастика, премьера –​​​​​​​7 ноября 2025 года)

Фильм является новой экранизацией одноименного романа Стивена Кинга (1982) после первой адаптации 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. События происходят в 2025 году во время игрового шоу "Бегущий человек", по условиям которого люди преследуются убийственными "охотниками" по всему миру за вознаграждение.

Главные роли в новой экранизации исполнили Глен Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Смерчи", "Наемный убийца"), Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец"), Джош Бролин (франшиза "Мстители", "Старикам здесь не место"), Карл Глусман ("Байкеры", "Восстание штатов"), Ли Пейс (трилогия "Хоббит", сериал "Фундация") и другие.

15. Аватар: Огонь и пепел

AvatarFireandAsh (США, научная фантастика, премьера –​​​​​​​19 декабря 2025 года)

Третий фильм франшизы Джеймса Кэмерона, что в конце нулевых поразила зрителей своей новаторской визуальной частью, продолжит события фильма "Аватар: Путь воды" (2022), и проложит мостик к четвертой и пятой частям, которые также в планах режиссера.

К своим ролям в фильме вернутся Сэм Уортингтон ("Терминатор: Спасение придет", "Битва Титанов", "Эверест"), Зои Салдана (франшизы "Звездный путь", "Стражи Галактики", мюзикл "Эмилия Перес"), Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями"), Кейт Уинслет ("Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс"), Джованни Рибизи ("Ромовый дневник", "Охотники на гангстеров"), Клифф Кертис ("Пекло", "Доктор Сон") и другие.

16. Франкенштейн

Frankenstein (США, хоррор, премьера – 2025 год)

Один из самых ожидаемых релизов Netflix в 2025 году – адаптация романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" от культового мексиканского режиссера Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна", "Багровый пик", "Форма воды", "Аллея кошмаров").

Главные роли в фильме "Франкенштейн" исполнила Джейкоб Элорди (сериал "Эйфория", фильмы "Присцилла", "Солтберн"), Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", франшиза "Звездные Войны"), Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный"), Миа Гот ("Нимфоманка", "Перл", "Безграничный бассейн") и Феликс Каммерер ("На Западном фронте без перемен", мини-сериал "Весь тот незримый свет").

17. Боевые действия

Warfare (Великобритания, США, военный/боевик, премьера – 2025 год)

Эта основанная на реальных событиях военная драма от ветерана войны в Ираке Рэя Мендосы и режиссера Алекса Гарленда ("Ex Machina", "Аннигиляция", "Восстание штатов") основана на собственных воспоминаниях самого Мендосы, а также других людей, участвовавших в войне в Ираке. События фильма происходят в 2006 году, а в центре сюжета – подразделение морских котиков, которые контролируют передвижение американских войск через территорию повстанцев.

Главные роли в фильме исполнили Д'Фараон Вун-А-Тай (сериал "Псы резервации"), Чарльз Мелтон ("Май, декабрь", сериал "Ривердейл"), Джозеф Куинн ("Тихое место: День первый", "Гладиатор II", сериал "Очень странные дела"), Уилл Поултер ("Солнцестояние", "Стражи Галактики 3"), Космо Джарвис ("Аннигиляция", сериал "Сегун"), Кит Коннор ("Рокетмен", "Малыш Джо", сериал "Когда замирает сердце"), Финн Беннетт (сериалы "Настоящий детектив: Ночная страна", "Рыцарь семи королевств"), Майкл Гандольфини ("Все святые Ньюарка", "Все страхи Бо"), Ной Сентинео ("Черный Адам", сериал "Рекрут"), Эван Хольцман ("Восстание штатов", "Наемный убийца") и другие.

18. Разгромная машина

The Smashing Machine (США, спортивная драма/байопик, премьера – 2025 год)

Новый фильм от режиссера Бенни Сафди ("Хорошие времена", "Неграненые драгоценности") расскажет о бывшем бойце смешанных единоборств Марке Керре.

Главные роли в фильме исполнили Дуэйн "Скала" Джонсон ("Черный Адам", "Кодовое имя "Красный", франшизы "Форсаж", "Джуманджи") и Эмили Блант (франшиза "Тихое место", "Каскадер", "Продавцы боли"). Также в ленте появится непобедимый украинский боксер Александр Усик – он воплотит образ украинского кикбоксера Игоря Волчанчина.

Конечно, это далеко не все фильмы, которые стоит посмотреть в 2025 году, однако именно эти вызывают больше всего интереса как у пользователей популярных киноагрегаторов вроде IMDb, так и лично редакции УНИАН.

Марина Григоренко