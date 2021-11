В новый альбом вошли десять треков.

Новый альбом легендарной шведской группы ABBA под названием Voyage вышел на стриминговых сервисах.

Напомним, ABBA анонсировала выход альбома в сентябре. Тогда же группа представила две песни из него: I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Шведская группа планирует весной 2022 года представить альбом на концерте с использованием голограмм. Его проведут на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили.

Альбом Voyage стал девятым. Прошлый альбом The Visitors был выпущен в ноябре 1981 года.

Шведский поп-квартет ABBA (Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад) был образован в 1972 году и просуществовал 10 лет. Музыканты победили на Евровидении в 1974 году и записали большое количество хитов, которые сейчас являются классикой поп-музыки. На основе этих песен был создан мюзикл Mamma mia, который затем экранизировали. Летом 2018 года на экраны вышла вторая часть картины.

Автор: Ирина Погорелая