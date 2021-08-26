Распавшаяся в начале 1980-х годов шведская группа ABBA анонсировала выпуск пяти новых песен.
Об этом пишет BBC.
Группа запустила новый веб-сайт под названием "Abba Voyage". Ожидается, что это будет давний "голографический тур", о котором первоначально объявили в 2016 году. На постере указана дата 2 сентября.
Также ожидается, что группа выпустит пять новых песен для сопровождения шоу. Так они хотят поблагодарить фанатов за терпение.
Читайте такжеУ Вакарчука родился сын – СМИКак сообщает Sun, в шоу будут задействованы двойники звезд и прозвучат хиты Waterloo, Dancing Queen и Mamma Mia.
Для этого представления в Лондоне построят специальный театр, где представят фильм о возвращении группы на сцену.
Join us at https://t.co/AAFQLIrqJu#ABBAVoyagepic.twitter.com/7LYw3kojzB— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) August 26, 2021
Напомним, что несколько лет назад ABBA анонсировала виртуальное турне.