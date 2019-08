MOZGI выпустили первый украиноязычный клип, посвященный Родине

Песню написали участники группы Потап (Алексей Потапенко) и Позитив (Алексей Завгородний) вместе с Андреем Бескровным.

Популярная украинская группа MOZGI накануне Дня Независимости выпустила клип, посвященный Украине.

Песня "999" стала первой украиноязычной в репертуаре группы. Видео на песню опубликовано на официальном Youtube-канале MOZGI.

"Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и все будет...", - говорится в подписи к видео.

Режиссером клипа стал Алексей Бондарь. Песню написали участники группы Потап (Алексей Потапенко) и Позитив (Алексей Завгородний) вместе с Андреем Бескровным, который также является соавтором украиноязычного хита группы "Время и Стекло" - "Дим".

MOZGI - 999: текст песни

MMMOZGI

999

Let’s go

Я тобі подо

Я тобі подо

Я тобі подоподоподоподоподобаюся

Ти мені подо

Ти мені подо

Полював я на любов

А став твоєю здобиччю

Я тобі подо (теж)

Ти мені подо (теж)

Один одному

Подоподоподоподобаємся

Дійсно - це любов

Точно - це любов

Бо як пояснити факт що зі мною коїться

Ааа

Ніяк

Це любов

Shit Fuck

100 відсотковий факт

Тааааак

Дай тільки знак

Як мені поводитись з тобою

Як як як як

Як-42 літак

Чартер в Карпати

Я тебе у Буковелі мала буду літати

Дві принцеси з Одеси І харківські моделі

На моєму ліжку wow

Стрибають до стелі

І ми міняємо готелі

Як міняють назви вулиць

Хтось гальмує по життю

Ну а нас вперед всіх тулить

І нам весело так

Ніби це є день останній

Стільки часу приділити можна

Тільки коханню

І тільки пошукам

Прошу пан

Полісман

Обшукав

Не знайшов

Відпускай

Нам не заважай

Це ж загублений рай

Я майже второпав

Яка там Америка

Яка там Європа

Nine nine nine

Nine nine nine

В нашій країні все nine nine nine

Найкращі дівчата

Найсмачніша їжа

Найкрутіші дороги

Найтихіша тиша

Nine nine nine

Nine nine nine

В нашій країні все nine nine nine

Ти трохи зачекай

І скоро в нас буде все най най най

А поки...

Я тобі подо

Я тобі подо

Я тобі подоподоподоподоподобаюся

Ти мені подо

Ти мені подо

Полював я на любов

А став твоєю здобиччю

Я тобі подо (теж)

Ти мені подо (теж)

Один одному

Подоподоподоподобаємся

Дійсно - це любов

Точно - це любов

Бо як пояснити факт що зі мною коїться

Кокаін

Бурштин

Перелазимо тин

Ти подумай що в Європі

Ти завжди будеш один

Скільки пасок не святи

Ти не будеш святим

Ми зароблені купюри

Переводимо у дим

Сидимо куримо

Travis Scott

У Slow Mo

І пасемо як пасеться скот

І не віримо

Що буває добре так

Коли у себе вдома

Тільки тут ми з друзями

Знімаємо втому

Кома....

Впадаємо в кому

Подзвони куму

Може він вдома

Є одна знайома

Знайомої дівчини

Вона зараз приїде

Ось навіщо Батьківщина...

Nine nine nine

В нашій країні все nine nine nine

Найкращі дівчата

Найсмачніша їжа

Найкрутіші дороги

Найтихіша тиша

Nine nine nine

Nine nine nine

В нашій країні все nine nine nine

Ти трохи зачекай

А поки...

Я тобі подо