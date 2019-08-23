MOZGI выпустили первый украиноязычный клип, посвященный Родине
Популярная украинская группа MOZGI накануне Дня Независимости выпустила клип, посвященный Украине.
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Песня "999" стала первой украиноязычной в репертуаре группы. Видео на песню опубликовано на официальном Youtube-канале MOZGI.
"Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране. Надо только немного подождать и все будет...", - говорится в подписи к видео.
Режиссером клипа стал Алексей Бондарь. Песню написали участники группы Потап (Алексей Потапенко) и Позитив (Алексей Завгородний) вместе с Андреем Бескровным, который также является соавтором украиноязычного хита группы "Время и Стекло" - "Дим".
MOZGI - 999: текст песни
MMMOZGI
999
Let’s go
Я тобі подо
Я тобі подо
Я тобі подоподоподоподоподобаюся
Ти мені подо
Ти мені подо
Полював я на любов
А став твоєю здобиччю
Я тобі подо (теж)
Ти мені подо (теж)
Один одному
Подоподоподоподобаємся
Дійсно - це любов
Точно - це любов
Бо як пояснити факт що зі мною коїться
Ааа
Ніяк
Це любов
Shit Fuck
100 відсотковий факт
Тааааак
Дай тільки знак
Як мені поводитись з тобою
Як як як як
Як-42 літак
Чартер в Карпати
Я тебе у Буковелі мала буду літати
Дві принцеси з Одеси І харківські моделі
На моєму ліжку wow
Стрибають до стелі
І ми міняємо готелі
Як міняють назви вулиць
Хтось гальмує по життю
Ну а нас вперед всіх тулить
І нам весело так
Ніби це є день останній
Стільки часу приділити можна
Тільки коханню
І тільки пошукам
Прошу пан
Полісман
Обшукав
Не знайшов
Відпускай
Нам не заважай
Це ж загублений рай
Я майже второпав
Яка там Америка
Яка там Європа
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Найкращі дівчата
Найсмачніша їжа
Найкрутіші дороги
Найтихіша тиша
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Ти трохи зачекай
І скоро в нас буде все най най най
А поки...
Я тобі подо
Я тобі подо
Я тобі подоподоподоподоподобаюся
Ти мені подо
Ти мені подо
Полював я на любов
А став твоєю здобиччю
Я тобі подо (теж)
Ти мені подо (теж)
Один одному
Подоподоподоподобаємся
Дійсно - це любов
Точно - це любов
Бо як пояснити факт що зі мною коїться
Кокаін
Бурштин
Перелазимо тин
Ти подумай що в Європі
Ти завжди будеш один
Скільки пасок не святи
Ти не будеш святим
Ми зароблені купюри
Переводимо у дим
Сидимо куримо
Travis Scott
У Slow Mo
І пасемо як пасеться скот
І не віримо
Що буває добре так
Коли у себе вдома
Тільки тут ми з друзями
Знімаємо втому
Кома....
Впадаємо в кому
Подзвони куму
Може він вдома
Є одна знайома
Знайомої дівчини
Вона зараз приїде
Ось навіщо Батьківщина...
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Найкращі дівчата
Найсмачніша їжа
Найкрутіші дороги
Найтихіша тиша
Nine nine nine
Nine nine nine
В нашій країні все nine nine nine
Ти трохи зачекай
А поки...
Я тобі подо