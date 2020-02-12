Со шпинатом, семгой и апельсином: оригинальные рецепты блинов на Масленицу 2020 (видео)
С 24 февраля до 1 марта в Украине празднуется Масленица - время народных гуляний, веселья, забав, конкурсов, сжигания чучела зимы и, конечно же, вкусных блинов.
Чтобы удивить своих родных и гостей, хозяйки ищут оригинальные рецепты. Мы предлагаем три варианта блинов на Масленицу, которые не оставят вас равнодушными.
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Зеленые блины из шпината с грибами
Для 10 блинчиков:
Тесто:
мука 200 гр.
сливки 100 мл
растительное масло 50 гр.
сахар 2 ч.л.
яйца 2 шт.
разрыхлитель 1/2 ч.л.
шпинат 300 гр.
соль 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
шампиньоны 300 гр
сливочный сыр 100 гр.
сливки 100 гр.
лук 1 шт.
соль, перец по вкусу.
Смешиваем ингредиенты для теста с перемолотим на блендере шпинатом. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде без масла. Для начинки шинкуем лук, мелко нарезаем грибы и поджариваем до готовности, добавляя сливки. Наполняем блины начинкой, сворачиваем в трубочки и наслаждаемся.
Торт из блинов с красной рыбой
Ингредиенты для блинов:
яйца 2 шт.
холодная вода 220 г
молоко 220 г
растительное масло 80 г
соль 1/2 ч.л.
сахар 4-5 ч.л.
мука 200-220 г
сода 1/2 ч.л.
Ингредиенты для торта:
9 шт классических блинов
слабосоленая семга 200 г
твердый сыр 200 г
сметана 200 г
сливочный сыр 300 г
Готовим классические блинчики: смешиваем 2 яйца со стаканом муки и молока, добавляем стакан воды, 4 чайные ложки сахара, растительное масло и чайную ложку соды. Жарим блины без масла на хорошо разогретой сковороде. Для начинки смешиваем 300 г сливочного сыра и 200 г сметаны. Смазываем блинчики начинкой, добавляя семгу и натертый сыр. Формируем многослойный торт, верхушку которого украшаем начинкой и красной икрой.
Блины с апельсинами и сыром
Ингредиенты для начинки:
сливочный (или домашний) сыр 300 г
ванильный сахар 15 г
сахар 5 ч.л.
сметана 3-4 ст.л.
апельсин 1 шт.
черный шоколад 1 плитка
молоко 2-3 ст.л.
Для приготовления блинов подойдет любой классический рецепт. Весь акцент в этом блюде будет на начинке. Для нее берем творог, ванильный и обычный сахар, сметану и взбиваем блендером в кремообразную массу. На терке натираем цедру апельсина и добавляем в начинку. Сам апельсин нарезаем кусочками. Смазываем блины творожным кремом и "фаршируем" апельсинами: кладем дольки в одну линию. Тем временем растапливаем на водяной бане черный шоколад с молоком. Сворачиваем блины в трубочки, нарезаем широкими роллами и подаем на тарелке. Сверху поливаем растопленным шоколадом и посыпаем остатками цедры.
Как ранее писал УНИАН, начало Масленицы 2020 приходится на понедельник 24 февраля, а заканчиваются празднования 1 марта. Масленицу надо встречать с блинами.