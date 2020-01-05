Рецепты вкусных пончиков на Рождество

Рождественские пончики 2020 - лучшие рецепты.

Скоро Рождество. А в канун этого праздника, на святую вечерю, принято подавать 12 разных блюд. Предлагаем в качестве одного их таких блюд приготовить пончики. УНИАН собрал для Вас рецепты самых вкусных пончиков и пампушек на Рождество 2020.

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Дрожжевые пончики с начинкой

мука - 500 г

дрожжи свежие - 50 г

сахар - 100 г

яйца - 2 шт

ванильный сахар - 1 шт

маргарин - 125 г

молоко - 250 мл

а также: куркума, масло подсолнечное рафинированное, вишня консервированная или др. ягоды, цедра лимона, соль, ванилин, сахарная пудра.

Для опары 50 г дрожжей и 100 г сахара залить теплым молоком с куркумой (для приятного желтого цвета), добавить 1-2 стакана муки. Оставить опару в тепле минимум на час. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить взбитые яйца и цедру в опару. Вымесить тесто, добавляя растопленный маргарин. Муку добавить небольшими частями. Тесто должно легко отделяться от рук. На этом этапе можно добавить в тесто 1 ст. ложку водки или любого другого спиртового напитка. Поставить тесто в тепло, дать подняться.

Разделить тесто на равные части, раскатать в лепешки, выложить начинку и сформировать шарики, немного их приплюснув. Жарить пончики в большом количестве растительного масла с обеих сторон до золотистого цвета. После того, как они остынут - густо присыпать сахарной пудрой.

Пончики на воде

25 г дрожжей (примерно 7 г сухих)

1 стакан теплой воды

2 ст. л. сахара

1,5 ч. л. соли

5 ст. л. растительного масла + масло для жарки

3-3,5 стакана муки.

Для опары смешать дрожжи с сахаром, добавить воды, хорошо перемешать и поставить в теплое место минимум на час. После появления "шапки" добавить соль, масло и 2 стакана муки. Густое тесто вымешиваем на столе добавляя еще один стакан муки. Готовое тесто поставить в теплое место. Увеличившееся тесто сбить и дождаться второго подхода.

Разделить тесто на равные части, раскатать лепешку, добавить любую начинку и сформировать шарик. Жарим в большом количестве масла до золотистого цвета.

Тыквенные пончики

молоко жирное – 110 мл

тыква запечённая (пюре) – 100г

дрожжи сухие – 1.5 ч.л.

сахар – 3 ст.л.

мука – 320г

соль – 1/2 ч.л.

масло сливочное – 15г

яйцо – 1 шт.

ванильный сахар

корица молотая – 1/3 ч.л.

мускатный орех (молотый) – 1/4 ч.л.

кардамон (семена) – 2 коробочки.

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В теплом молоке развести дрожжи и 1 ст.л. сахара. Оставить смесь в теплом месте примерно на 30 минут, пока на поверхности не появится пенная шапочка. В отдельную миску просеять муку, добавить соль и специи, перемешать. Предварительно растереть в ступке зерна кардамона. В другой миске смешать тыквенное пюре с яйцом, растопленным сливочным маслом, 2 ст.л. сахара и ванильным сахаром. Перелить дрожжевую смесь в миску с тыквой и перемешать. Затем перелить эту смесь в миску с мукой и вымесить мягкое тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Прикрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 1-1.5 часа. Готовое тесто разделить на равные кусочки. Сформировать пончики и обжарить в большом количестве растительного масла. Пончики не требуют начинки.

Бездрожжевые пончики

масло сливочное - 40г

яйцо - 1 шт.

коньяк - 1 ст.л.

молоко - 130г

ванильный сахар - по вкусу

разрыхлитель - 1 ч.л.

мука - 160г

сахар - 60г

сода + уксус

какао-порошок - по вкусу

шоколад для украшения

Смешиваем 40 г растопленного сливочного масла, одно куриное яйцо, коньяк, молоко и ванильный сахар. После этого добавить разрыхлитель, четверть чайной ложки соды (погашенной соком лимона или уксусом), белый сахар, просеянную муку и какао.

Размешать миксером до однородности, затем, добавляя муку, довести тесто до желаемой упругости (можно сделать тесто мягким, и отсаживать пончики из кондитерского мешка прямо на противень. А можно тесто сделать плотнее, и формировать пончики руками). Выпекать пончики около 15 минут в разогретой до 175-180 градусов духовке. Дать остыть в духовке. Украсить растопленным шоколадом.

Начинка для пончиков

вишневое, яблочное или любой другое варенье без косточек

гороховое пюре + натереть готовые пончики чесноком

мак + орехи

мак + изюм

картофельное пюре + обжаренный лук

гречневая каша + обжаренные грибы