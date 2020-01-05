Рецепты вкусных пончиков на Рождество
Скоро Рождество. А в канун этого праздника, на святую вечерю, принято подавать 12 разных блюд. Предлагаем в качестве одного их таких блюд приготовить пончики. УНИАН собрал для Вас рецепты самых вкусных пончиков и пампушек на Рождество 2020.
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Дрожжевые пончики с начинкой
мука - 500 г
дрожжи свежие - 50 г
сахар - 100 г
яйца - 2 шт
ванильный сахар - 1 шт
маргарин - 125 г
молоко - 250 мл
а также: куркума, масло подсолнечное рафинированное, вишня консервированная или др. ягоды, цедра лимона, соль, ванилин, сахарная пудра.
Для опары 50 г дрожжей и 100 г сахара залить теплым молоком с куркумой (для приятного желтого цвета), добавить 1-2 стакана муки. Оставить опару в тепле минимум на час. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить взбитые яйца и цедру в опару. Вымесить тесто, добавляя растопленный маргарин. Муку добавить небольшими частями. Тесто должно легко отделяться от рук. На этом этапе можно добавить в тесто 1 ст. ложку водки или любого другого спиртового напитка. Поставить тесто в тепло, дать подняться.
Разделить тесто на равные части, раскатать в лепешки, выложить начинку и сформировать шарики, немного их приплюснув. Жарить пончики в большом количестве растительного масла с обеих сторон до золотистого цвета. После того, как они остынут - густо присыпать сахарной пудрой.
Пончики на воде
25 г дрожжей (примерно 7 г сухих)
1 стакан теплой воды
2 ст. л. сахара
1,5 ч. л. соли
5 ст. л. растительного масла + масло для жарки
3-3,5 стакана муки.
Для опары смешать дрожжи с сахаром, добавить воды, хорошо перемешать и поставить в теплое место минимум на час. После появления "шапки" добавить соль, масло и 2 стакана муки. Густое тесто вымешиваем на столе добавляя еще один стакан муки. Готовое тесто поставить в теплое место. Увеличившееся тесто сбить и дождаться второго подхода.
Разделить тесто на равные части, раскатать лепешку, добавить любую начинку и сформировать шарик. Жарим в большом количестве масла до золотистого цвета.
Тыквенные пончики
молоко жирное – 110 мл
тыква запечённая (пюре) – 100г
дрожжи сухие – 1.5 ч.л.
сахар – 3 ст.л.
мука – 320г
соль – 1/2 ч.л.
масло сливочное – 15г
яйцо – 1 шт.
ванильный сахар
корица молотая – 1/3 ч.л.
мускатный орех (молотый) – 1/4 ч.л.
кардамон (семена) – 2 коробочки.
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В теплом молоке развести дрожжи и 1 ст.л. сахара. Оставить смесь в теплом месте примерно на 30 минут, пока на поверхности не появится пенная шапочка. В отдельную миску просеять муку, добавить соль и специи, перемешать. Предварительно растереть в ступке зерна кардамона. В другой миске смешать тыквенное пюре с яйцом, растопленным сливочным маслом, 2 ст.л. сахара и ванильным сахаром. Перелить дрожжевую смесь в миску с тыквой и перемешать. Затем перелить эту смесь в миску с мукой и вымесить мягкое тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Прикрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 1-1.5 часа. Готовое тесто разделить на равные кусочки. Сформировать пончики и обжарить в большом количестве растительного масла. Пончики не требуют начинки.
Бездрожжевые пончики
масло сливочное - 40г
яйцо - 1 шт.
коньяк - 1 ст.л.
молоко - 130г
ванильный сахар - по вкусу
разрыхлитель - 1 ч.л.
мука - 160г
сахар - 60г
сода + уксус
какао-порошок - по вкусу
шоколад для украшения
Смешиваем 40 г растопленного сливочного масла, одно куриное яйцо, коньяк, молоко и ванильный сахар. После этого добавить разрыхлитель, четверть чайной ложки соды (погашенной соком лимона или уксусом), белый сахар, просеянную муку и какао.
Размешать миксером до однородности, затем, добавляя муку, довести тесто до желаемой упругости (можно сделать тесто мягким, и отсаживать пончики из кондитерского мешка прямо на противень. А можно тесто сделать плотнее, и формировать пончики руками). Выпекать пончики около 15 минут в разогретой до 175-180 градусов духовке. Дать остыть в духовке. Украсить растопленным шоколадом.
Начинка для пончиков
вишневое, яблочное или любой другое варенье без косточек
гороховое пюре + натереть готовые пончики чесноком
мак + орехи
мак + изюм
картофельное пюре + обжаренный лук
гречневая каша + обжаренные грибы