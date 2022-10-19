Можно ли ставить горячую кастрюлю с супом в холодильник на самом деле - узнайте в материале УНИАН.

Наши мамы и бабушки в один голос твердили, что неостывшую еду нельзя ставить в холодильник. Ответом на вопрос: "Почему?" зачастую было безапелляционное "потому что", с которым спорить весьма трудно. УНИАН разобрался, можно ставить горячее в холодильник или все-таки нельзя.

Ранее мы говорили о том, какие сроки хранения продуктов в холодильнике существуют.

Можно ли ставить горячую кастрюлю в холодильник - подробный анализ

На самом деле, иногда ставить горячую еду в холодильник разрешается, но только в том случае, если техника оснащена специальным отсеком для горячего или технологией быстрого охлаждения и замораживания продуктов.

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В первом случае отделения холодильника будут защищены от горячего воздуха, но вы получите перерасход энергии. Во втором случае пища будет охлаждаться быстрее, а горячий пар окажется в замкнутом пространстве. Это не критично, но лучше все-таки дождаться, пока пища остынет хотя бы до комнатной температуры.

Можно ли ставить горячее в холодильник Ноу Фрост - аргументы

Современные холодильники с системой No Frost между охлаждающим контуром и задней стенкой имеют специальное пространство, в котором накапливается охлажденный воздух. Затем он перегоняется вентиляторами и техника не страдает так сильно, как та, в которой этой функции нет. К тому же, система No Frost нивелирует возможность образования наледи, что тоже является немаловажным плюсом.

Почему нельзя ставить горячий борщ в холодильник - основные запреты

Дело касается не только борща или супа, а вообще любых блюд, температура которых выше комнатной. Специалисты по ремонту холодильников выделяют несколько причин, которые нужно учитывать, если вы не хотите покупать новую технику.

Перерасход энергии и изнашивание компрессора

Холодильник, вопреки распространенному мнению, не вырабатывает холод, а отдает тепло. Внутри образуется охлажденное пространство, которое вытягивает тепловую энергию, а потом через радиатор отдает ее обратно.

Если вы поставите горячую еду в холодильник, то количество тепла внутри резко возрастет, что увеличит нагрузку на технику. Он будет работать постоянно или увеличится нагрузка на компрессор, а это скажется на счетчике электроэнергии.

Что касается компрессора, то при интенсивных нагрузках он будет изнашиваться быстрее - если холодильник работает непрерывно в течение часа, то общий его ресурс снижается на 6-8 часов.

Серьезные поломки и непредвиденные расходы

Из-за того, что вы регулярно ставите горячую еду в холодильник, он может сломаться. Например:

перегорит лампочка;

выйдут из строя вентиляторы;

оборвется фреоновая магистраль;

перегреется фреон.

Как правило, повышенная нагрузка и поломки, которые происходят из-за нее, не входят в ситуации, которые покрываются гарантией. Вам придется покупать новый компрессор, а это очень дорого.

Повреждение стенок и наледь

Стенки и полки холодильника сделаны из пластика и стекла - эти материалы чувствительны к высоким температурам. Если часто ставить на них горячие кастрюли, то на элементах холодильника могут появиться трещины и сколы.

Наледь, в свою очередь, образуется из-за того, что горячая жидкость в холодном пространстве испаряется быстрее. Кастрюля с горячим супом, не накрытая крышкой, станет причиной "шубы" на задней стенке холодильника. В итоге техника будет хуже поглощать тепло, увеличится расход электроэнергии, а производительность снизится. Именно это приводит к тому, что вам придется чаще размораживать холодильник.

Порча продуктов и вред здоровью

Если у вас недорогой и старенький холодильник, то ставить внутрь горячую еду запрещено категорически - остальным продуктам будет не хватать холодного воздуха. Из-за этого пища испортится под воздействием высоких температур. Особенно это реально, если полки полупустые - тогда охлаждение распределяется неравномерно.

Кроме того, что ставить горячие блюда в холодильник нельзя в принципе, тем более не стоит этого делать, помещая их в пластик. Данный материал выделяет опасные канцерогены, если на него долго воздействует тепло.

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