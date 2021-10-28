Водитель хвастался огромной скоростью под одобрительную реакцию пассажиров.

В сети показали видео, снятое в салоне автомобиля Infiniti за считанные минуты до кровавого ДТП в Харькове, унесшего жизнь одного человека.

Как пишут местные Телеграм-каналы, запись удалось получить активистам с телефонов пассажиров злополучного авто.

На опубликованных кадрах слышно, как разговаривает Николай Харьковский - местный "мажор", который находился за рулем. Оно сопровождается нецензурной лексикой.

"Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - говорит он и машина начинает стремительно разгоняться. После водитель сообщает о преодолении отметки в 180 км/ч и приближении к "красному" светофору. На другой части видео можно увидеть, что авто, которое несется по практически пустой дороге, едва не влетает в другую машину.

"Мы ехали где-то 160... А, 200 мы ехали", - говорит водитель, на что получает одобрительный ответ от девушки.

Вечером 26 октября в Харькове произошла смертельная авария. Водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. За рулем находился 16-летний подросток - Николай Харьковский.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Задержанный водитель Infiniti отказался давать показания. По некоторым данным, вскоре он может попасть под амнистию. Отец злоумышленника утверждает, что он "не мажор", а также предполагает, что за рулем мог находиться не его сын, а другой человек.

Родные погибшего водителя Chevrolet выразили надежду на справедливое наказание для виновного в смертельном ДТП.

Автор: Юрий Годован