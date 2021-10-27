Аварию устроил 16-летний подросток за рулем подаренного родителями Infifniti.

В сети появилось видео, снятое в первые минуты после смертельного ДТП в Харькове, которое устроил 16-летний водитель.

Запись опубликовал Телеграм-канал "Харьков 1654".

На кадрах видно, как девушка, которая находилась в салоне Infiniti, лежит в сознании на земле и просит свой телефон. В этот момент к ней подходит предполагаемый виновник аварии и пытается его найти.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним и людям с уязвимой психикой.

Кровавое ДТП в Харькове: что произошло

26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП - водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. На видео с камер наблюдения можно увидеть, что Infifniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте, водитель Infifniti и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице.

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По данным СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону её сына.

Автор: Юрий Годован