Михаил Харьковский сделал новые скандальные заявления после смертельной дорожной аварии с его сыном.

Отец 16-летнего Николая Харьковского, по вине которого 26 октября в Харькове погиб мужчина, а трое молодых людей попали в реанимацию, отрицает наличие большого достатка в их семье и утверждает, что у него вообще нет работы.

Об этом Михаил Харьковский заявил изданию "Обозреватель".

"Какой, извините, в сраку мой сын – мажор? Я безработный, жена – безработная. В сети могут написать что угодно? Сейчас я временно безработный", - говорит мужчина.

Стоит отметить, что ранее в украинских СМИ появилась различная информация о семье виновника ДТП. По одной версии, его отец занимается оптовой торговлей мясом, по другой - он торгует мясом на местном рынке и часто уходит в запои, а его жена с ним развелась и живет в Австралии с обеспеченным мужчиной - якобы именно она поддерживает Николая.

Читайте такжеОтец харьковского "мажора" впервые прокомментировал ДТП, озвучив неожиданную версиюПоследнюю версию Михаил Харьковский тоже отрицает.

"Мама Николая, моя жена, сейчас отдыхает вместе с двумя другими моими детьми. Не рядом ... Слава богу, что других сыновей нет дома и я могу не беспокоиться о них, об их жизни и о здоровье", - добавил мужчина.

Он уверяет, что недавно они продали старую машину и купили другую, но это не Infiniti. Цену этого автомобиля, которым управлял его сын в злополучную ночь, он назвать не смог.

Как уже сообщал УНИАН, 26 октября Николай Харьковский, находясь за рулем автомобиля Infiniti, спровоцировал смертельное ДТП в Харькове - парень выехал на перекресток на красный свет светофора, выжимая из своей машины более 100 километров в час.

Автор: Станислав Кожемякин