Родственники погибшего мужчины хотят справедливого наказания для 16-летнего виновника аварии.

Журналистам удалось пообщаться с очевидцами кровавого ДТП в Харькове, а также родственниками погибшего - 58-летнего водителя Chevrolet.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Очевидцы рассказывают, что в момент аварии услышали сильный грохот. Обломки от авто разлетелись на несколько метров, одно из колес влетело в припаркованный неподалеку внедорожник.

"Я не поняла, что это и поэтому вышла. Грохот был сильный. Начали останавливаться машины, люди подходили и вытаскивали пострадавших", - рассказывает очевидица аварии.

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Родственники погибшего водителя легковушки, прибывшие на место трагедии, говорят: надеются на справедливое наказание для виновника. Сын Артем рассказывает, что отец был опытным и бдительным водителем.

"Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было наплевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит", - говорит Артем.

В полиции официально не разглашают личность виновника. Сегодня утром в пресс-службе областного главка лишь сообщили, что его задержали.

Кровавое ДТП в Харькове: что случилось

26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП - водитель Infiniti на большой скорости протаранил Chevrolet. На видео с камер наблюдения можно увидеть, что Infifniti на огромной скорости пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

По данным полиции, в результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Там также подтвердили возраст водителя Infiniti - 16 лет. В его машине, кроме него, находились несовершеннолетняя - двое 19-летних парней и 16-летняя девушка. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас они в реанимации.

Как пишут СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Машину ему на днях купили родители. Известно, что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Он выстрелил в нее, после чего направил пистолет в сторону ее сына.

Автор: Юрий Годован