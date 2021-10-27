Подросток может избежать наказания за кровавую аварию из-за проекта закона, который сейчас находится на рассмотрении.

Жуткое ДТП в Харькове, в которой 16-летний "мажор" на Infiniti врезался в машину, обрастает новым скандалом. Оказалось, Николай Харьковский может избежать наказания и попасть под амнистию, его могут освободить прямо в зале суда.

Об этом на своей странице в Facebok написал депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк.

Сложившуюся ситуацию политик назвал "зрадой", которую можно предотвратить. По словам Черняка, 16-летний "мажор" подпадает под амнистию по проекту закона об амнистии к 30-ой годовщине Независимости Украины. В данный момент этот проект находится на рассмотрении Верховной Рады, его могут принять уже в скором времени.

Политик обратился к депутатам ВР с просьбой не принимать закон в текущей редакции, ведь она позволит 16-летнему "мажору" уйти от ответственности. Он отметил, что если подросток останется на свободе, он продолжит "спокойно убивать людей".

Читайте такжеОтец харьковского "мажора" впервые прокомментировал ДТП, озвучив неожиданную версию"Амнистия распространяется на несовершеннолетних. Предусмотрены исключения. Но в случае с Николаем они не работают. Совершенное им преступление по закону считается непредумышленным. Он также не подпадал бы под амнистию, если бы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но по официальной информации полиции он был трезв. А потому в случае принятия закона в нынешней редакции есть все перспективы его освобождения прямо в зале суда. Точка", - пояснил ситуацию Черняк.

Ранее УНИАН сообщал, что 16-летнему водителю Infiniti объявили о подозрении. Уже завтра ему могу избрать меру пресечения.

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Автор: Полина Кузенко