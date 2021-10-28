У подростка взяты биологические образцы, также была назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове отказывается сотрудничать со следствием.

Об этом 27 октября в эфире телеканала"Дом"сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж.

"На сегодня задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение. Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это как нежелание сотрудничать. Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно", - сказал Чиж.

По его словам, у подростка взяты биологические образцы, также назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

Известно, что парень неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году на тот момент 14-летний подросток выстрелил из травматического пистолета в женщину в супермаркете.

"Уголовное производство по данному факту следователем расследовано и направлено в суд. И есть судебный приговор - 2 года лишения свободы, но в порядке ст. 75 Уголовного кодекса Украины с освобождением от наказания на 1 год. Следствием по делу также будет учтен предыдущий факт, приобщенный к делу и использованный в доказательствах", - отметил Чиж.

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Заместитель начальника полиции Харьковской области уверен, что сегодня нужно ужесточить наказание за подобные преступления на дороге.

"Несмотря на то, что они рассматриваются как совершенные по неосторожности, но все-таки за каждым преступлением есть жертвы невинных людей. Поэтому нужно однозначно усилить. Это мое мнение как гражданина Украины", - подчеркнул Чиж.

Смертельное ДТП в Харькове - что известно

Напомним, вечером 26 октября в Харькове произошла смертельная авария. Водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесская на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. За рулем находился 16-летний подросток.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Автор: Денис Прядко